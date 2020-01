Caso Toupane: “No se vende a ningún jugador”

En el Unicaja hay tranquilidad con el interés mostrado por el Baskonia por Axel Toupane. El club vasco no se ha puesto en contacto directamente con el malagueño para presentarle una oferta para el traspaso del jugador francés. Pero sí llegó un ofrecimiento a través del agente del jugador en el que se comunicaba ese interés y la proposición, con la disponibilidad del club alavés para indemnizar por debajo de la cláusula fijada, del club vasco, que está en el mercado buscando refuerzos para remontar el vuelo tanto en Europa como en la ACB. Se ha quedado fuera de la Copa del Rey, algo bastante inusual.

El mensaje desde dentro del Unicaja es nítido ahora mismo. “No se vende a ningún jugador”, se dice en Los Guindos. Se insiste en que no hay nadie en venta, que no se ha valorado ese intento por Toupane, al que se tiene en buena estima y con el que se podría contar en el futuro, y que tras el fichaje de Brizuela no hay previsión de más movimientos. Salvo, claro, alguna lesión importante. El vasco, no obstante, salió como oportunidad concreta y fugaz en el mercado que se cogió con las dos manos porque se consideraba un fichaje estratégico, no era un simple temporero. Era un contratación estructural y por eso se dio el paso.

Es difícil que se dé una situación parecida, hay clubes muy grandes (el CSKA, por ejemplo, tiene plaga de lesiones exteriores) buscando jugadores para reforzarse. Viene ahora un punto de mercado importante porque a finales de mes se cierra la ventana para fichar en la Eurocup y, un poco más adelante, en la Euroliga. Hay que recordar que el Unicaja tiene una ficha de extracomunitario libre, sólo Adams la ocupa. Y que con la llegada de Brizuela hay más flexibilidad con los cupos.