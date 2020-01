Oferta del Baskonia por Toupane

El mercado del baloncesto está en ebullición, hay movimientos de equipos que quieren reforzarse para el segundo tramo de temporada. Hay fichajes en Euroliga y Eurocup, también en la ACB. Sin ir más lejos, el Unicaja se movió rápidamente semanas atrás para fichar a Darío Brizuela. Uno de los que está en él es el Baskonia, metido en una espiral complicada que se ha llevado por delante a Velimir Perasovic y ha traído Dusko Ivanovic.

Las lesiones graves de Granger y Garino le llevan a intentar reforzarse. Hace pocos días salió la opción de un ex cajista como Zoran Dragic. Se busca un exterior y ha posado sus ojos en Axel Toupane, jugador del Unicaja. Como informó Encestando, el Baskonia le presentó semanas atrás una oferta para su incorporación inmediata a mitad de temporada, en una operación similar a la de Brizuela. Incluía una compensación para el club malagueño, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio. La respuesta del Unicaja fue no, pero la oferta sigue ahí, no ha encontrado el equipo vasco nada que le seduzca más hasta el momento. Y el jugador ve con buenos ojos el regreso a la Euroliga, donde las últimas temporadas jugó con Zalgiris y Olympiacos.

Toupane promedia 8 puntos, 2.9 rebotes y 1.1 asistencias en 18 minutos por partido en los 23 que ha jugado. Tiene mejores cifras en la Eurocup que en la ACB. Empieza de manera inminente el Top 16 de la segunda competición europea y hay que recordar que el tope para inscribir jugadores es la ventana entre la tercera y la cuarta jornada, que se disputa el 29 de enero ante el Morabanc Andorra. Una vez llegado a ese punto, no se puede fichar en la Eurocup.

El francés fue fichado este verano para sustituir al lesionado Dragan Milosavljevic, que no volverá hasta la campaña 2020/21. Se encontró una excelente oportunidad de mercado que se ejecutó para paliar la importante ausencia del serbio. "En esta plantilla que tenemos hay muchos jugadores de intangibles, que no se ven en las estadísticas, que si no se sabe lo que se pide igual no se valora. A Axel lo utilizo como stopper, para parar a la estrella del equipo rival. Tiene ese tiro, esa estética y elegancia. Como tirador tiene dientes de sierra, pero da mucha calidad defensiva", le definía semanas atrás Luis Casimiro.

Casimiro advertía tras el partido ante el Obradoiro de que su idea es que Melvin Ejim juegue más minutos como cuatro que como tres a partir de ahora. Quedarían seis jugadores para los puestos de uno a tres y otros seis de cuatro y cinco. El Unicaja no tiene intención de soltar a Toupane, habrá que ver si el Baskonia está dispuesto a apostar fuerte por el francés y abonar su cláusula para romper el contrato, cifrada en torno al medio millón de euros. Obligaría a salir al mercado y, como está dando fe el equipo baskonista, no hay muchos jugadores de calidad en la posición. Toupane ha sido empleado como dos y tres, aunque tras el fichaje de Brizuela y la lesión de Ejim ha derivado más a repartirse minutos de alero con Waczynski.