La venia de Unicaja Banco y Fundación Unicaja

No hace tanto tiempo atrás había una duda en el ambiente y en el entorno sobre si el compromiso de Unicaja Banco y Fundación Unicaja con el baloncesto iba en descenso. La inversión había llegado a ser prácticamente el doble en la primera década del siglo pero tras la gran crisis financiera de 2008, que el Banco sorteó, hubo un progresivo descenso. En torno a los 10 millones (con un extra en la temporada 2017/18 por jugar la Euroliga tras ganar la Eurocup de casi tres millones) se estabilizó el presupuesto de la entidad. Una cifra muy buena, pero lejos de los equipos de Euroliga. La pandemia, las cuitas pasadas entre Banco y Fundación, la fusión bancaria... Hubo un desgaste grande y el baloncesto parecía en un segundo plano.

Con ese dinero se ha construido este equipo campeón de Copa y que ha devuelto el orgullo y la alegría para llenar el Carpena de nuevo como quizá ya no se esperaba. Los mensajes en el acto de renovación de Ibon Navarro y Juanma Rodríguez fueron claros, el éxito había llegado antes de tiempo y hay que saber gestionarlo. Es por ello que el respaldo para director deportivo y entrenador ha sido bastante potente. El Consejo de Administración aprobó la ampliación de contrato hasta 2026 del ingeniero y el arquitecto, como los define Antonio Jesús López Nieto, el presidente, que no quiso vincular su continuidad hasta esa fecha también. Pero entendía que era la mejor manera de fortificar unas bases que se han revelado poderosas en apenas unos meses. No es sencillo gestionar el éxito desde distintos ámbitos, desde el emocional y motivacional hasta el económico.

Una de las consecuencias de esta temporada, que aún puede ser rematada de manera histórica con un segundo título, es la revalorización de la plantilla y del entrenador por la labor realizada y por los resultados obtenidos. La pretensión de renovar a prácticamente todo el bloque, por el tema fiscal, es ardua. El segundo año de residencia en España se tributan más de 20 puntos más. En esta plantilla había siete jugadores que venían de fuera (Perry, Carter, Djedovic, Ejim, Thomas, Osetkowski y Kravish). El mismo jugador con el mismo sueldo cuesta significativamente más al club.

López Nieto era cuestionado por si había el respaldo de Banco y Fundación para acometer esas ampliaciones que implican un aumento del presupuesto. "Hay una predisposición muy buena. El banco se ha mostrado muy positivo por todo lo que ha rodeado al equipo este tiempo, entendiendo que esto nos podía llevar a un éxito como el que hemos tenido. Con la fiscalidad, aumenta el coste para que sigan jugadores, pero es bueno para el deporte profesional que se tengan vinculados a unos jugadores con el club para la identificación. Si queremos tener un proyecto sólido, hay que hacer un esfuerzo entre todos. Estoy seguro de que ellos están en la línea de hacerlo, dentro de un raciocinio lógico. Los números son muy justos, o no salen", razonaba el dirigente malagueño acerca del esfuerzo que se puede hacer para retener al grupo. Tanto Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco, como José Manuel Domínguez, presidente de Fundación Unicaja, han acudido a un número muy elevado de partidos esta temporada en el Martín Carpena y en Badalona pudieron comprobar la dimensión de la alegría y el impacto de la gesta del equipo. Es evidente que tras demasiados años grises parece que se ha encontrado el camino. Pero hay que percutir e insistir en él. Y con un esfuerzo económico, no con una locura, será más sostenible.

Se han aumentado los ingresos por patrocinio en estos dos últimos años y el éxito de la Copa, lógicamente, es un imán que el club intentará optimizar, pero hay muchos campos de crecimiento aún. Se intenta sacar un equipo en LEB Plata, aunque está complicado, hay respaldo de un Ayuntamiento de la provincia para acometerlo, en una decisión estratégica que Juanma Rodríguez e Ibon Navarro consideran esencial para que los jóvenes de Los Guindos acorten el salto. Los ciclos triunfales del club han llegado con un entrenador consolidado como faro del proyecto e Ibon se ha ganado ese rol en tiempo récord, formando un equipo que ha funcionado con López Nieto y Rodríguez. Y Banco y Fundación son conscientes.