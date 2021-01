Victoria para Carralero y derrota para Scariolo

Doble participación malagueña la pasada madrugada en la NCAA, con una de cal y una de arena. Victoria para Jesús Carralero, que se impuso con Campbell frente a Longwood (64-58). Tuvo una noche productiva el paleño, que terminó con nueve puntos (3/4 en tiros de dos y 1/2 en triples), cuatro rebotes, dos asistencias y un robo en los 14 minutos que estuvo en pista. Sirvió para que los Camels abrieran hueco en el comienzo del duelo. El canterano del Unicaja promedia 8.8 puntos y 4.1 capturas y ahora volverá a medirse a la misma universidad, en una práctica habitual esta temporada derivada de la pandemia del COVID-19.

Derrota para Alessandro Scariolo en su segundo partido en la NCAA. También cayó en el primero en la División II. Ouachita Baptist cayó ante Arkansas Southern, en un encuentro que se desniveló en la primera mitad (20-35). Los del marbellí intentaron recortar en la segunda, pero no pudieron pelear por la victoria (58-59). El hijo de Sergio terminó con siete puntos (3/4 en tiros de dos, 0/2 en triples y 1/2 en tiros libres) y un rebote en los 15 minutos que le dio David Nutt. Sigue creciendo el jugador formado en Los Guindos en su experiencia americana. Su próximo duelo es ante Hardison State.

