Alessandro Scariolo debuta en la NCAA

Desde agosto del 2019 cuando se proclamó campeón de Europa sub 18 con España en la ciudad griega de Volos no jugaba un partido oficial Alessandro Scariolo. Volvió a competir el malagueño esta madrugada con Ouachita Baptist, universidad a la que llegó el pasado verano, en la derrota frente a Harding (77-84). Fue el primer duelo de la temporada para los de Arkansas, que comenzaron con tropiezo en la División II de la NCAA. Un proyecto donde el hijo de Sergio Scariolo espera contar con más minutos después de un año como red shirt (sin poder jugar partidos oficiales) por decisión propia en los Jaspers de Manhattan, su lugar de aterrizaje tras abandonar la cantera del Unicaja. "Estoy convencido de que es la mejor decisión que he podido tomar ya que tendré un año entero para utilizar como un Prep Year y exclusivamente mejorar como jugador y adaptarme al sistema americano", comentaba entonces, destacando que mantiene los cuatro años de elegibilidad.

Y no tuvo mal punto de partida Scariolo, al que Dennis Nutt tuvo ocho minutos en pista saliendo desde el quinteto inicial. En ese tiempo anotó cinco puntos, aunque tuvo bastantes tiros en sus manos. Hizo 1/3 en tiros de dos, 0/1 en triples y 3/4 desde la personal. Lógicamente hay margen de mejora y tendrá tiempo e importancia en la rotación de su equipo para volver a coger el tono competitivo que tenía cuando se marchó a Estados Unidos. El joven afronta este paso en su carrera como un camino largo y necesario. "Muy contento, con muchas ganas de dar este paso, como ha hecho mucha gente, y después volver a Europa. Tengo muchas ganas de ir porque es algo diferente. Puedo compatibilizar los estudios con jugar de manera alta y es algo que creo que es necesario para un deportista de un nivel que tenga la oportunidad de hacerlo y quiera estudiar", decía antes de embarcarse en la aventura a este periódico. El próximo partido de Ouachita será el 9 de enero ante Southern Arkansas.