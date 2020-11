La vida a remolque (12:30)

Por más que ha ganado cinco de los últimos seis partidos de ACB, el Unicaja no puede dormir tranquilo. La clasificación para la Copa del Rey no tolera demasiados despistes más y los andaluces siguen con sólo una victoria de margen con el noveno puesto. El mal arranque de temporada en el campeonato doméstico mantiene al Unicaja con una vida a remolque. Obligado a ganar si no quiere depender del azar de una competición igualada.

El Estudiantes llega a la cita deseando volver a ganar. Suma tres derrotas consecutivas y aunque no está en el grupo de cola de la clasificación, tiene que hacerse fuerte en su pabellón para no suspirar de desesperación al final del curso como en otras temporadas. Con Avramovic y Gentile como artilleros más fiables y un juego interior muy poblado en el que el gigante Koumadje impresiona por su estampa. Tiene argumentos para darle al Unicaja de Casimiro algún que otro quebradero de cabeza.Será la defensa el punto en el que los andaluces deban de fijarse para seguir en la tónica ascendente de juego y resultados. Si ha resuelto el primer objetivo de mínimos en la Eurocup metiéndose en el Top 16 , la Copa del Rey, aún lejana, es una exigencia similar. Ejercer de equipo grande en la visita al Estudiantes parece un deber para los de Casimiro, que hicieron lo propio en su último envite de Eurocup con un rival, eso sí, bastante mermado por sus circunstancias, después de que gran parte de la plantilla fuese afectada por el Covid-19 o sus restricciones.

El Estudiantes sabe golpear desde la línea exterior u aunque no se encuentra cómodo en el último tramo de competición, tres semanas sin ganar y el punto a favor de tener más tiempo para centrarse en trabajar los puntos débiles del Unicaja, hacen de la visita a Madrid un viaje peligroso para los andaluces. Si entran en una fase confiada del juego, pueden sucumbir.

Brizuela vuelve al club donde explotó y de dónde lo fichó el Unicaja como máximo anotador en la ACB del equipo. Curioso, porque Avramovic está casi en los mismos números aunque por unas décimas de media, es Gentile el hombre con más puntos por partido del Estudiantes. El italiano se adapta paso a paso a la competición.Pero será la pintura la que más cosas tenga que decir, más pequeños detalles arroje.

El Unicaja, con una rotación en la que Carlos Suárez aparece al final, Nzosa como elemento sorpresivo, Gerun tratando de recuperar sensaciones, Rubén Guerrero como center más utilizado pero ente algodones y posiblemente no juegue hoy, Thompson como ala-pívot y, de vez en cuando, dando minutos de pívot. Es tal vez, el punto del parqué en el que el Unicaja necesita más solidez y continuidad. Avanza pero no es lo más vistoso de un equipo que cuando se encuentra cómodo defendiendo suele tener pocos problemas en ataque. El perímetro desequilibra si tiene el día bueno, se hace letal cuando está inspirado y acompasa a la defensa. La pintura, de momento, desequilibra menos.

Estudiantes tiene una gran nómina de hombres altos. Pívots que juegan de alas, hombres con experiencia, el techo de la competición y una rotación que puede ser muy amplia en esa posición. Sin embargo, las últimas citas le dan a la pintura de Casimiro nuevas sensaciones positivas de las que tirar para ir creciendo.Con todo, los madrileños no tienen a Edwin Jackson ni tampoco al alero Edgar Vicedo, en cuarentena por dar positivo por Covid-19.

Con este panorama, los de Casimiro –sin Mekel ni Mirosavljevic y con la incógnita de Rubén– quieren marcharse al parón de selecciones con la confirmación de que aunque aún esté lejos de su techo de juego, es capaz de tener la fiabilidad y el oficio necesario como para estirar su racha de victorias justo en un momento de la temporada en el que si no amontona triunfos, el bagaje en la ACB acabará dejándole situaciones complicadas para sellar su pasaporte a la Copa y afrontar la segunda vuelta con relativa tranquilidad de estar agarrado a los ocho primeras puestos como mandan su presupuesto y confección de plantilla. Ahora tendrá que demostrar que no tiene pensado estar toda la temporada a remolque.