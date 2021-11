VÍDEO. El emotivo reencuentro de Nzosa con su madre un año y medio después.

Son días importantes para Yannick Nzosa y es que el próximo lunes alcanzará la mayoría de edad. Ello traerá bajo el brazo la firma de un contrato profesional con nuevas condiciones. Pese a que el joven no pasa por su mejor momento deportivo, la confianza en el Unicaja en su figura es máxima. Estaba previsto que recibiera la visita de Joe Lolonga, uno de sus tutores, esta semana, pero él no esperaba una sorpresa que tuvo lugar en el Carpena. Llegó su madre, que entró por el túnel de vestuarios y provocó el llanto de emoción del congoleño, que llevaba un año y medio sin poder verla por la pandemia del COVID-19.

Una persona muy especial para Nzosa, que también le ayuda en esta irrupción. Ella le ayudó mucho cuando dio el salto a Italia y le reforzó para continuar peleando por su sueño. "No me lo esperaba. Joe me hizo una sorpresa, nunca pensé tener a mi madre aquí. Es uno de los días más felices de mi vida. Verla aquí, que me vea entrenando con el equipo, es una cosa increíble", aseguraba el pívot: "Pensaba que era el presidente para decirnos algo, pero cuando veo a mi madre me quedo llorando. Fue muy emocionante para mí".

