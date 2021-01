Gerun cambia de agente y rechaza una oferta para salir

Volodymyr Gerun vive una situación deportiva complicada en el Unicaja, una vez es el principal damnificado de la terrible situación en la que se encuentra el equipo malagueño. Desde Los Guindos ya se le comunicó al ucraniano que no se cuenta con él, se piensa que es una de las pocas vías reales para mejorar la plantilla. Luis Casimiro, su gran valedor en esta etapa en Málaga de más de un año y medio, le bajó el dedo poco antes de irse. Y ha continuado con un bajo protagonismo con Fotis Katsikaris, que incluso le dejó sin jugar frente al Nanterre. El único sin saltar a pista del plantel, sintomático. El griego ya ha mandado ciertos mensajes en los partidos. Y en esta coyuntura el pívot ha movido ficha. Ha decidido prescindir de los servicios de Dynamics Global Management (Guillermo Pascual fue el que negoció su fichaje por el Unicaja, que mantiene su relación con Jeffry Godspower) para incorporarse a You First Sports.

La multinacional española de representación y marketing deportivo es una agencia potente en el plano mundial. Forbes la incluyó entre las 20 más potentes a nivel planetario en un par de ocasiones. Su hombre fuerte en España es Guillermo Bermejo y cuenta en su cartera con jugadores como Edy Tavares, Jayson Granger, Derrick Williams, Kyle Kuric, Giedraitis, Timma o Sikma. En la NBA otros como Ja Morant, Porzingis o Willy Hernangómez. En fútbol asesora a jugadores importantes como Fabián Ruiz, Gerard Moreno o a los ex malaguistas Luis Alberto y Jony. Le lleva los asuntos también al malagueño Damián Quintero. Recupera la presencia en el equipo malagueño ahora con Gerun. Su último gran representado en el Carpena fue Brian Roberts, además de otros canteranos como Soluade o Karahodzic. Un movimiento de Gerun en un momento difícil, ahora su escaparate es mayor. Le queda hasta junio de contrato más otro opcional, que si llega a verano como cajista no se activará.

Y de su salida temprana depende que llegue algún refuerzo al Unicaja en estas semanas. El mensaje desde el Consejo de Administración es claro en este sentido, recordando la situación económica que ha dejado la pandemia del COVID-19. Y se ha reforzado ahora que el club estudia el mercado intensamente. Hay que informar que el interior ha rechazado en estos días una oferta proveniente de su país. El Budivelnyk ucraniano, asentado en la capital Kiev, estaba interesado en su contratación. Un club venido a menos que jugó Euroliga hace algo más de un lustro. Recibió el rechazo de Gerun, al que no le convenció la propuesta.