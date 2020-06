"Luchamos por nuestros sueños en Valencia, no hay que mirar el pasado"

El polaco Adam Waczynski fue uno de los mejores efectivos del Unicaja en su victoria contra el Iberostar Tenerife en el arranque de la Fase Final de la ACB 2020 y antes de entrenarse con el grupo para afrontar el segundo envite de la competición se mostró contento con el estreno: "Hemos hecho un gran partido, el primer partido siempre es muy importante, estamos contentos, pero mañana jugamos otro partido contra un equipo fuerte como Barcelona, hay que pensar en esto y no en el pasado y luchar para el siguiente".

Con respecto a las sensaciones con la vuelta a la competición, Waczynski prefirió centrarse en el siguiente choque: "Hemos trabajado muy duro durante estos tres meses, dos en casa, uno y pico en la cancha. estamos preparados, el cuerpo técnico ha hecho muy buen trabajo para nosotros. Estamos en Valencia luchando por nuestros sueños y nada más. Hay que luchar cada partido, tenemos un equipo largo, cada uno puede luchar a tope y pelear todas las canastas. Hay que jugar duro en defensa, y en ataque pasar la pelota y seguro que todo va a salir bien".

"El Barça ha jugado muy duro, muy físico, como siempre. Están preparados muy bien, sabemos que el partido no será fácil y hay que jugar con ellos muy listo, juegan muy agresivo y hay que usar esto para nosotros, para hacer cosas que nos dan mucho éxito", explicó el alero sobre el próximo rival y también apuntó sobre la manera de trabajar el encuentro junto al resto de compañeros y el cuerpo técnico: "Seguro que vamos a hablar del partido de ayer contra Badalona, hay que analizarlo con detalle, quien está en buena forma, quien no, la verdad es que todos los jugadores del Barcelona pueden tirar a tope y pueden jugar con muchos jugadores. no sabemos si va a jugar Heurtel o no, hay que estar preparado, cada uno de ellos puede jugar maravilloso siempre. Mirotic, Abrines, Kuric, cada uno de ellos puede jugar muy bien".

Después de la primera jornada en el grupo del Unicaja, el jugador del equipo malagueño analizó lo que ha podido ver de los rivales en esta parte de la competición: "Vi la primera parte del Barcelona-Badalona, Barça empezó muy duro 16-2, pero luego se relajó un poco y bel partido fue más igualado. Badalona luchó hasta el final por eso he dicho que cada equipo puede pelear hasta el final, además jugaron sin su mejor anotador Prepelic. El segundo partido vimos segunda parte, Bilbao en la segunda parte no tenía tanta fuerza par aluchar contra Baskonia, pero no significa nada, en el siguiente Bilbao puede jugar mejor y ganar , por eso hay que estar concentrados. Baskonia está preparado, juega muy rápido y hay que estar muy listos para jugar contra ellos".

Novedades y competición

Mekel, Bouteille, Simonovic son piezas que el Unicaja firmó en el último tramo de la competición antes de que el baloncesto parase por la crisis generada por el coronavirus COVID-19, Wazcynski habló sobre su aportación al equipo: "Estamos muy contentos de que pudieran ficharlos a los tres, es un gran esfuerzo para todo el equipo, teníamos nuestros problemas con las lesiones: Toupane, Jaime, o Carlos Suárez que se ha recuperado en confinamiento. Todos son jugadores con experiencia, Axel es un buen jugador que tiene futuro. Mekel ha jugado antes para Casimiro, seguro que entiende su sistema, en dos o tres días antes del confinamiento podía jugar cada jugada sin mirar y por eso tiene mucho valor y toda su experiencia de NBA, Euroliga, Eurocup es buena para nosotros y estamos contentos de que esté aquí en Valencia y que podamos luchar con él cada partido".

Las particularidades de la lucha por el título de la ACB han compuesto un formato de competición nuevo en el que el alero apuntó alguna de las claves: "Es una fórmula muy diferente a la Copa. Siempre es bueno empezar con buen pie, con una victoria, hay que pensar en el siguiente y olvidar el pasado, eso es lo primero. Cada equipo de este grupo es muy bueno y cada uno de ellos puede ganar con todos. Es así, la Liga Endesa es muy igualada y por eso hay que estar muy concentrado y muy listo para el partido siguiente. Sólo hay dos días para preparar cada partido, hay que jugar duro, con mucha energía, creo que es clave en un partido así".

Por último, Wazcynski fue cuestionado por la presentación previa en el choque contra Iberostar que protagonizaron sus hijos: "Tan bonita nunca he tenido una presentación. fue lo mejor que podía pasar ayer, quiero que me presenten así siempre. He pensando antes del partido del Barcelona contra Badalona. He pensado: podía ser muy chulo que mis niños pudieran decir mi nombre, pero es imposible, seguro que no pasará. Luego salieron y estoy muy emocionado, quería agradecer a Movistar, Unicaja, Liga Endesa y ha mi mujer, fue una gran cosa para mí y fue una motivación para el partido".