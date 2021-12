El Zaragoza, próximo rival, echa una mano por la Copa

El Unicaja no jugó finalmente esta jornada 15 antes de cerrar el 2021, aunque ello no impide que no estuviera pendiente a lo que pasaba en otras pistas. Sólo fueron cuatro partidos los que se pudieron disputar y en ellos había varios rivales directos por la Copa del Rey. El Casademont Zaragoza, próximo escollo en el camino, se dio un festín en el Príncipe Felipe (97-79) y le ganó con suficiencia al Baskonia. Los vascos siguen a dos triunfos tras su derrota. Los maños visitarán el Carpena el próximo 2 de enero, en un choque que se adelantó un par de horas, si el COVID-19 lo permite. Ahora son dos de los equipos limpios, pero en los de Vitoria hubo un positivo que obligó a retrasar el encuentro.

No hubo mucha emoción y es que los zaragozanos habían resuelto al descanso con un contundente 53-26, que luego supieron aguantar. Matt Mobley, una de las sensaciones de la temporada, se fue hasta los 20 puntos y cuatro rebotes. Hubo cuatro jugadores más por encima de la decena, uno de ellos Deon Thompson (13 puntos, tres rebotes y tres asistencias). En 9 puntos se quedó Adam Waczynski. Perdió también el Herbalife Gran Canaria, que sigue a un partido. Se escapa el UCAM Murcia, que venció en las islas (83-100). También el Río Breogán, que se impuso en Galicia al Urbas Fuenlabrada de un buen Milosavljevic (97-89) en otra exhibición de Dzanan Musa.

El Casademont Zaragoza ya tiene puesta la mirada en el partido en Málaga. "Partido a partido. Y el partido a partido, a prepararnos para el Unicaja, un rival donde ellos consiguen desplegar su mejor juego, un reto fantástico, y donde queremos hacerlo lo mejor posible", aseguraba en rueda de prensa Jaume Ponsarnau, algo más comedido que Santi Yusta: "Seguir creciendo, jugar como jugamos, jugamos muy bien. Pocos equipos nos pueden ganar fácil jugando así. Tenemos que seguir. Ganamos al Baskonia jugando así y seguramente, si jugamos así, podremos también ganar al Unicaja".