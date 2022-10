El Gobierno otorga tres millones para la rehabilitación del Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga

Tras años de espera, la rehabilitación del Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga parece ahora más cerca. El Gobierno central ha concedido al Ayuntamiento de la localidad una subvención de casi tres millones de euros a través de los fondos Next Generation del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos para Entidades Locales.

El alcalde, Antonio Moreno Ferrer, ha incidido en que se trata de una subvención "peleada" desde el Consistorio y ha destacado que tras su rehabilitación el Lope de Vega será el segundo teatro mas grande de la provincia de Málaga, con 975 butacas, una superficie total superior a los 1.400 metros cuadrados y una inversión total que ronda los cinco millones de euros.

Acompañado por su equipo de gobierno, el regidor ha subrayado que con esta rehabilitación Vélez-Málaga ganará "un espacio escénico de referencia cultural", además de recuperar un edificio "que es todo un símbolo para nuestro centro histórico y nuestra ciudad".

"Mi compromiso con Vélez-Málaga siempre ha sido recuperar el Teatro Lope de Vega, siempre he confiado en este proyecto y no he dejado de luchar para buscar vías de financiación para las obras, lo que ahora será una realidad", ha afirmado Moreno Ferrer.

Detalles de las obras

La obra tienen un plazo de ejecución de unos 14 meses y deberá estar recepcionada para finales de 2024. Los trabajos contemplan la rehabilitación integral del edificio, la sustitución de las cubiertas, nueva climatización, insonorización, saneamientos, sistemas electrónicos y sistemas para garantizar una óptima acústica.

Asimismo, el Teatro contará con nuevos camerinos, aseos y almacenes, un ascensor, así como todos los equipamientos necesarios para la sala como butacas, cortinas y la tramoya, entre otros, atendiendo a todas las adaptaciones necesarias en materia de seguridad, salubridad y accesibilidad.

Todo ello con la particularidad de que los trabajos y la nueva decoración convivan con algunos elementos singulares originales del teatro que se encuentran en condiciones adecuadas y se quieren mantener, según han detallado desde el Consistorio veleño.

El proyecto de rehabilitación del Teatro Lope de Vega responde a una importante demanda ciudadana y viene a cubrir una necesidad a la hora de albergar eventos culturales multitudinarios en Vélez-Málaga, complementando al Teatro del Carmen.

“El Lope de Vega contribuirá, además, a rehabitar y dinamizar el centro histórico de Vélez-Málaga, generando nuevos puestos de trabajo y atrayendo riqueza a la ciudad”, ha afirmado el alcalde, que ha avanzado también que la intención inicial es otorgar una concesión administrativa a una empresa especializada para que gestione la actividad del teatro “para así garantizar la continuidad y máxima calidad de la programación que albergue”.

Retrasos en la rehabilitación

Respecto a los años de demoras para llevar a cabo la rehabilitación de este edificio, Moreno Ferrer ha señalado al PP, asegurando que "si hay un responsable en el retraso de la remodelación del Lope de Vega ese es el Partido Popular, que nunca ha creído en este proyecto".

"Durante su legislatura en mayoría [el PP] inició los trámites para un proyecto faraónico e inviable para unir el Mercado de San Francisco con el Lope de Vega, lo que fue la causa de que finalmente la Diputación rechazara la subvención que había concedida para las obras ya que esos dos proyectos debían haber sido tratados por separado y no como uno solo para poder llevarse a cabo en tiempo y forma", ha considerado el alcalde.

Por otro lado, Moreno Ferrer ha lamentado que cuando los socialistas llegaron al Ayuntamiento en 2015, los populares "habían dejado del Lope de Vega un simple borrador inicial del proyecto, ni siquiera consensuado aún con Diputación".