Los constructores ratifican la "definitiva recuperación" del sector

La construcción se recupera tras varios años en el infierno, pero tiene por delante un importante número de retos económicos, fiscales, sociales y hasta demográficos para apuntalar su supervivencia. Lo peor ha pasado, pero si los empresarios no se adaptan a las nuevas circunstancias del mercado también pueden acabar en la quiebra. Estas son varias de las conclusiones que se extrajeron de una jornada organizada ayer por la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga en un abarrotado salón de actos del Museo Picasso, lo que demuestra que el sector vuelve a resurgir.

Uno de los ponentes fue Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación Nacional de Constructores y Promotores, quien hizo un destacable ejercicio de autocrítica y definió claramente los pasos a seguir a corto y medio plazo. Afirmó que la recuperación del sector inmobiliario -la obra pública sigue por los suelos- no está siendo homogénea en el país, sino que comenzó en Madrid, Barcelona y Málaga y señaló que, para atraer inversores internacionales, "no solo hay que vender sol sino que hay que hacer más cosas".

Málaga es, junto a Madrid y Barcelona, la provincia que más está creciendo

Entre los retos, Gómez Pintado hizo hincapié en varios puntos. El primero es la seguridad jurídica. "Es un sector en el que sabemos cuando entramos pero no cuando salimos. Hay un exceso de regulación y habría que compilarla y derogar cosas porque es insostenible tardar un año para conseguir una licencia de obras o cinco meses para una licencia de primera ocupación. Además, desde que cogemos un suelo hasta que se sale pueden pasar 16 años", criticó. La patronal española ha desarrollado un software que permite la concesión automática de licencias que ya se ha presentado en Madrid y Barcelona. El segundo fue la fiscalidad, que denominó "pesada". "El 50% de la inversión se va en el suelo, el 25% en la edificación y el 25% en impuestos. Toda Europa ha sufrido la crisis y todos los países han tomado medidas fiscales para fomentar la construcción, mientras que nosotros hemos sido abandonados y se podría solventar racionalizando los impuestos, que están duplicados y alguno no es ni constitucional", dijo el presidente de los constructores.

La financiación fue otro de los temas de debate. Todos los expertos que asistieron a la jornada precisaron que la financiación bancaria va a la baja y que, aunque los bancos seguirán siendo la principal puerta a llamar, hay que buscar sistemas alternativos.

Otro aspecto a tener en cuenta es qué tipo de clientes se va a tener pues, según expuso Gómez Pintado, "tenemos una bolsa enorme de futuros clientes que no cumplen los requisitos para comprar una vivienda. Son dos generaciones, de 21 a 35 años, con 12 millones de personas de las que el 80% viven aún con sus familias". En esta misma línea se expresó Juan Fernández-Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación, quien lamentó que la población de 25 a 35 años está "desapareciendo" del mercado. "Los salarios de los jóvenes son mucho más bajos que antes, el nivel de paro más alto, tienen contratos temporales y dificultad para conseguir financiación si no es con avales, su capacidad de ahorro es limitada, tienen movilidad y lo más seguro es que hereden una casa, por lo que no miran tanto la propiedad", desgranó este experto. A todo esto hay que añadir que, como explicó el profesor del Iese José Luis Suárez, "pese a la caída de los precios, la vivienda no está barata en España porque ahora hacen falta 6,8 años de renta bruta para pagarla y en el año 2000 eran cuatro años".

En este contexto, ¿cómo está el mercado y qué papel juega Málaga? En el primer aspecto, Fernández-Aceytuno remarcó que la rentabilidad del alquiler en grandes ciudades, entre las que se encuentra Málaga, está en torno al 10%. Eso está animando a los inversores y elevando el precio de la vivienda y del suelo finalista. "Pero no vemos burbuja ni especulación a escala nacional, sino focos locales en los que hay que estar atentos", afirmó. En el caso concreto de Málaga, el presidente de la ACP, Emilio López, destacó que, pese a las dudas que se generaron por la paralización del PGOU de Marbella, "este año es el de la definitiva recuperación por la inversión privada". López recordó que Málaga lidera la venta de viviendas en Andalucía y que se ha duplicado el número de visados en el primer trimestre, pero subrayó que "no podemos confiarnos porque es mucha la competencia de otros destinos y este sector es muy sensible a la falta de seguridad jurídica". El presidente de los constructores malagueños pidió a las Administraciones "más agilidad" en los trámites y aseguró sentirse "defraudado" por el escaso importe de licitación pública, apenas 187 millones de euros.