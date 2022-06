Sin fecha para la entrada en servicio de la nueva estación AVE de Antequera

Antequera tendrá que afrontar un nuevo verano sin que los trenes puedan realizar parada en la localidad, por lo que tendrá que seguir dependiendo del servicio que se presta desde la estación de alta velocidad situada en la pedanía de Santa Ana, a unos 19 kilómetros de distancia y un viaje de alrededor de 20 minutos.

Todo ello pese a contar con una moderna estación AVE finalizada junto al casco urbano pero que no puede entrar en servicio debido a un problema administrativo con el suministro eléctrico, según han explicado desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

En este sentido, desde ADIF han explicado que se está negociando el convenio que debe regular la cesión de las instalaciones eléctricas que deben pasar a estar gestionadas por la compañía Endesa que será la responsable del suministro eléctrico. Un requisito administrativo que debe estar finalizado antes de poder proceder a pedir la certificación a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía para que autorice su entrada en funcionamiento.

De momento, las fuentes consultadas han indicado que sigue sin existir un fecha concreta en la que las instalaciones puedan entrar en servicio, aunque insisten en señalar que la obra está terminada y que todo se debe a un retraso en el proceso administrativo que debe seguirse.

Por su parte, al alcalde de Antequera, Manuel Barón, anunció que había pedido una reunión presencial con los responsables de Adif para conocer de primera mano la situación y el problema concreto que pueda existir. “Espero que nos la concedan”, señaló el alcalde, que descartó que se puedan realizar otro tipo de acciones de presión, señalando que “no creo que yendo a ponernos allí con una pancarta podamos arreglar nada”.

Eso sí, solicitó que se resuelva de forma rápida este asunto que considera que “lleva ya demasiado tiempo”, al tiempo que indico que “yo espero que se pueda abrir para después de verano", sostuvo Barón.

No obstante, el regidor explicó que en las conservaciones telefónicas que había podido mantener con responsables de Adif se le había indicado que los planes de apertura en el primer semestre de 2022 se había trasladado a segundo semestre del año, aunque “sin fechas concretas”, dijo.

Barón también indicó que había mantenido contactos con Renfe para conocer el número de trenes que está previsto que paren en las misma, aunque tampoco han concretado este aspecto. “Me han dicho que no me preocupe, que tendremos AVE y Avant, pero no han indicado un número”, afirmó el alcalde.

Mientras tanto, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Antequera, José Manuel Puche, también anunció que su formación realizaría una pregunta para conocer la situación del proyecto y lamentó el retraso que se estaba produciendo.

A todo ello, los trenes que unen Málaga con Granada por esta línea de alta velocidad circulan por las instalaciones sin realizar parada y, de momento, se desconoce la fecha para que puedan hacerlo al igual que ocurre ya en la estación intermedia de Loja.