Rafael Acejo deja la presidencia de la Fundación del Carnaval de Málaga

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga hace público de manera oficial que Rafael Acejo Martín no continuará como presidente de la institución tras más de 20 años al frente del carnaval malagueño (1986-1996 y 2011-2022). El máximo responsable del colectivo tenía decidido desde el verano pasado no volver a presentar su candidatura una vez finalizase la edición de la Fiesta del Invierno Cálido 2022, un hecho que ya conocía su círculo más cercano: “Mi segundo mandato en la Fundación terminaba en 2021 y por la pandemia se decidió continuar hasta este año. Una vez cerrada la parte administrativa, se está llevando a cabo la renovación del Patronato, a la cual no me presento, para la posterior elección de un nuevo dirigente”.

Los problemas de salud y, por tanto, su situación personal y anímica le han mantenido en segunda línea durante estos últimos meses, impidiéndole estar presente en la mayoría de los actos celebrados durante el Carnaval 2022. Acejo ha manifestado que durante este tiempo se han tomado las decisiones siempre con la mejor intención: “Seguro que hay acciones que se han podido ejecutar de una manera diferente, quien sabe si con mayor o menor beneficio, pero hay que sentirse orgullosos de lo que se ha conseguido con el esfuerzo y la unión de todos. Siento de corazón que algunas personas se hayan podido sentir decepcionadas, pero quiero que sepan que las decisiones tomadas por el Patronato no tenían otro fin que lograr el bien de la fiesta”.

Acejo ha querido mandar un agradecimiento “a todos a los que en algún momento han creído en este proyecto, a los que han puesto su pequeña aportación para hacer más grande al Carnaval sin esperar nada a cambio y a quien simplemente tendía su mano por sumar a esta fiesta”. Debido a su estado, ha optado por hacer públicas sus declaraciones a través de este comunicado puesto que no ha podido realizar una comparecencia, siendo la forma con la que le hubiese gustado despedirse.

21 años de presidencia

Rafael Acejo ha vivido dos etapas en la presidencia del Carnaval de Málaga. La primera de ellas la inició en la década de los ochenta al frente de la Asociación Amigos del Carnaval, una etapa que se desarrolló desde el verano de 1986 hasta el de 1996. Actuó como un gran impulsor de la fiesta en la ciudad y, un año antes de dejar el cargo, cambió el modelo de colectivo para dar los primeros pasos de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga que conocemos hoy. 15 años más tarde, en julio de 2011, fue elegido por los patronos como presidente. Una vez finalizado su mandato, fue reelegido por unanimidad en una asamblea celebrada el 29 de agosto de 2016.

El segundo ciclo de Rafael Acejo como presidente de la FCCM terminaba el año pasado ya que el Patronato se renueva cada cinco años o cuando lo determinen sus integrantes, pero debido a la crisis sanitaria, que impidió la celebración de un Carnaval presencial, se decidió continuar hasta la edición 2022 del carnaval malagueño. De esta manera, entre un periodo y otro, el periodista ha presidido el organismo coordinador de la Fiesta del Invierno Cálido algo más de dos décadas.

Hitos durante sus mandatos

En sus más de dos décadas como presidente de la institución han sido numerosos los proyectos que Rafael Acejo ha realizado junto al equipo que le ha ido acompañando en cada momento por el crecimiento de la fiesta en Málaga. La participación ciudadana en el Carnaval de Málaga ha reflejado un crecimiento exponencialmente en los últimos 10 años hasta batir récords históricos sobre todo en actos de la calle, destacando el cambio de formato de la Batalla de las Flores que ha hecho que se convierta en una de las actividades más características y esperadas cada año. En ese sentido, la fiesta malagueña ha logrado posicionarse y mantenerse como uno de los mejores carnavales de Andalucía, logrando ser referencia autonómica.

La vuelta de Rafael Acejo en 2011 marcó un punto de inflexión para el Carnaval de Málaga al conseguir que la empresa Cervezas Victoria se convirtiese en Patrocinador Principal. La promoción y consolidación de la marca Carnaval de Málaga dio un salto con las participaciones en Madrid dentro de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que ha servido de escaparate al mundo para presentar cómo se vive el mes de febrero en nuestra ciudad. En la línea de la imagen, es importante destacar la profesionalizaciónde diferentes ámbitos dentro de la Fundación (Comunicación, producción audiovisual, escenografía, etc). Por otro lado, por primera vez y para toda Andalucía se emite la final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC): los dos primeros años de su llegada en diferido a través de Canal Sur Televisión, mientras que en 2020 y 2022 fue en directo. La presencia en los medios ha ido evolucionando considerablemente en la última década, lo que ha llevado a que cada año se fuesen superando las cifras en el seguimiento de los medios locales y provinciales.

En su primera etapa (1986-1996) al frente de la Asociación Amigos del Carnaval se estrena la celebración del Entierro del Boquerón, se consigue entrar al Teatro Cervantes tras su rehabilitación (Gala del Pregón, Dioses y Final del COAC) y se crea el himno oficial del Carnaval de Málaga. Es concretamente en 1987, cuando el presidente encargó personalmente la creación del mismo a Pascual González, cantante, compositor y fundador de Cantores de Híspalis. El grupo lo modernizó en 2012, coincidiendo con el 25aniversario, y, desde entonces hasta la actualidad, se han ido realizando versiones cada año bajo la interpretación de artistas de renombre: Javier Ojeda, Celia Flores, María José Santiago, Vanesa Martín…

Destacando otros hitos conseguidos ya en su segundo mandato (2011-2022), liderando a la Fundación Ciudadana, se logra que el Carnaval de Málaga tenga una sede para todos los carnavaleros: La Casa del Carnaval. “Desde mi llegada en el verano de 2011 habíamos estado luchando por este espacio emblemático y conseguimos la cesión por parte del Ayuntamiento tras muchas e insistentes negociaciones”, manifiesta Acejo. La inauguración de la casa tuvo lugar el día 5 de octubre de 2019 con actos multitudinarios en la Plaza de la Libertad, sirviendo de antesala al Carnaval que conmemoraría el 40 aniversario. Durante estos años es cuando se da un giro a la elección de lospregoneros de la fiesta y los protagonistas que la anuncian son actores carnavaleros: Manu Robles, Pepe León, Juambe Cobos, Carlos Pariente, Antonio Carlos Rojas Gallego, Dede Cortés, Fran Cristófol, Miguel Ángel Merchán y Miguel Gutiérrez.

Durante el último periodo (2016-2022), el certamen de coplas ha registrado una marca de participación nunca antes vista: 70 inscripciones en el COAC Carnaval de Málaga 2017. Además, aprovechando el año postpandemia para que los carnavaleros no se quedasen sin su fiesta del colorete, la FCCM organizó un carnaval histórico a través de las redes sociales, celebrándose un COAC Virtual exclusivo a nivel andaluz con letras de todas las provincias verdiblancas. Aquí también es cuando los lazos con el Málaga Club de Fútbol y su Fundación se hacen fuertes, llevándose a cabo diferentes actividades durante las fechas carnavaleras (Cervantes Blanquiazul, grabaciones en el estadio La Rosaleda, participaciones solidarias en partidos oficiales, concurso copla malaguista, participación en la Gala Siempre Fuertes, etc).

Elegir a un nuevo dirigente

Desde el pasado 6 de marzo, con el Entierro del Boquerón, los miembros del Patronato han estado trabajando para cerrar todas las cuestiones administrativas y económicas que ha dejado el ya pasado #resurgirdelpapelillo. Todo ello ha supuesto el pago a proveedores y los premios de los diferentes concursos, entre otros, lo cual posteriormente ha requerido de una justificación exhaustiva ante las administraciones que organizan, colaboran y patrocinan (Ayuntamiento de Málaga, Cervezas Victoria, Diputación Provincial de Málaga...).

Una vez finalizado este proceso, días atrás, se llevó a cabo un encuentro para la renovación del Patronato, abriéndose así un periodo de reestructuración del mismo para sentar las bases de una nueva etapa, donde los miembros que permanezcan y los nuevos que la integren tendrán que votar en la celebración de unas nuevas elecciones. La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga mantuvo un primer encuentro presencial durante el pasado mes de marzo con la Asociación de Carnavaleros Malagueños (ACM) y la Asociación Carnavalesca de Autores Malagueños (ACAM) con el objetivo de llegar a un acuerdo, mostrando que se encuentra abierta a los carnavaleros que quieran trabajar y sumar por la fiesta, para la incorporación de nuevos patronos.