Abierto de España: La australiana Rudgeley mantiene su ventaja y Ana Peláez sus opciones

La australiana Kirsten Rudgeley mantuvo el liderato del Andalucía Costa del Sol Abierto de España con un total de 203 golpes (-13) y encara la cuarta y última vuelta con dos impactos de ventaja sobre la neerlandesa Anne Van Dam y la india Aditi Ashok, y cuatro respecto a la francesa Céline Boutier, la belga Manon de Roey, y la malagueña Ana Peláez.

La tercera jornada en el Real Club Las Brisas de Marbella (Málaga) no dictaminó la escapada de ninguna de las aspirantes aunque Rudgeley, de 22 años, acumula más méritos que nadie, con un 13 bajo par y 203 golpes, un solo bogey en 54 hoyos, y el liderato provisional. Van Dam, con dos títulos del Open de España en su haber (2018 y 2019) en La Quinta y Aloha Golf, podría conseguir un tercero, lo que la convertiría en la más laureada de la historia de esta competición. Sus siete bajo par de la tercera ronda le permitieron escalar hasta el segundo puesto, a dos golpes de la cabeza, lo mismo que la india Aditi Ashok, que en la actual temporada ha ganado en el torneo de Kenia.

La malagueña Ana Peláez, que juega en su casa, se encuentra con nueve bajo par tras presentar su peor tarjeta de las tres rondas disputadas con 70 y una desventaja de cuatro golpes, igual que Céline Boutier y Manon de Roey. Peláez completó el sábado con dieciséis pares y dos 'birdies'. En la última jornada deberá mejorar y rebajar su tarjeta si quiere aspirar a lograr el segundo triunfo de su carrera. "Podía haber sido mejor. Sé que podían haber caído bastantes más 'birdies', pero me quedo con lo positivo. Ha sido un día muy sólido de 'tee' a 'green', importante en este campo. En mi juego ha cambiado lo que no se puede ver. Lo que cada uno llevamos dentro. He aprendido a aceptarme, a respetarme. Al final, el golf es un deporte de fallos", indicó.

La aficionada Andrea Revuelta acabó el tercer día de campeonato con cuatro 'bogeys', un 'eagle' y cinco 'birdies', el último, en el hoyo 18, que le sitúan en la séptima plaza, cinco por delante de la también 'amateur' Julia López (210), que está igualada con la navarra Carlota Ciganda, la heroína de la Solheim Cup que se recompuso y firmó un -2 para seguir en la lucha por estar en los puestos de privilegio.