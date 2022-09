Alberto Carmona estará de nuevo en el Rugby Europe U18 Championship 2022 con la española M18 de XV

El malagueño Alberto Carmona se encuentra concentrado en Madrid con la selección española masculina M18 de XV para preparar el Rugby Europe U18 Championship 2022 que se disputará desde este domingo hasta el 9 de octubre en Tiflis. La expedición de 26 jugadores de Miki Puerta viajará este viernes hasta la capital de Georgia, donde los Leones M18 debutarán el domingo 2 de octubre a partir de las 10:45 horas, horario peninsular, frente a Rumanía en el Rustavi Kharebi Arena de Tiflis. Todos los encuentros se podrán seguir en directo en la página web Rugby Europe.

Este torneo, donde España conquistó el bronce la pasada edición en Kaliningrado (Rusia), reúne a ocho equipos nacionales en liza (Georgia, España, Rumanía, Bélgica, Alemania, Portugal, Países Bajos y República Checa), quienes se enfrentarán en formato de eliminatorias. Por lo tanto, se debe vencer a los Robles si se desea continuar avanzando en la competición. En caso de imponerse en su primer partido se medirían en semifinales al ganador del Portugal-Alemania, de lo contrario pelearían del quinto al octavo puesto.

El técnico español recupera en esta lista a Carmona como uno de sus veteranos. El malagueño será uno de los cuatro internacionales que repite del bronce obtenido en Rusia, por eso Miki Puerta espera que sea un extra su presencia. Incluso habló de su posible participación con la selección absoluta: "No sólo para él. Para nosotros, como cuerpo técnico, es muy bueno también porque te refuerza en lo que vienes haciendo, en que has elegido bien. Y, desde luego, para los chavales es fantástico porque reciben el mensaje de que esto no acaba aquí, que todo lo que haces en el M18 te puede servir para dar el salto al Sub 20 y al equipo sénior". De momento, el representante malagueño solo piensa en colgarse la medalla en Tiflis.