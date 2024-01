Alcoyano - Antequera CF: Progresar en El Collao (16:00)

El Antequera CF vuelve a competir. Y lo hace con su rostro modificado, diez días del parón copero donde se han dado cambios en el bloque de Javi Medina. La vuelta de Luismi Gutiérrez, desde el Vélez; la salida de Eric Puerto al Deportivo mediante pago de cláusula y la rescisión del sueco Joel Rydstrand. Y deberían cristalizar más operaciones hasta febrero. Y de fondo, el proceso para que la entidad pase a ser una Sociedad Anónima Deportiva. Todo ello para mantener el crecimiento del club. En sus mejores tiempos tras una primera vuelta en Primera RFEF que acaba en Alcoy, en El Collao, otro escenario singular que ofrece la categoría de bronce (16:00 horas). La onda es positiva en El Maulí, pese al 4 de 15 en las últimas cinco jornadas. El equipo mantiene una línea futbolística definida, siempre compite y es la moraleja clara que se debe extraer, reflejado en esos 28 puntos de oro; pero se demanda una evolución, además de que la categoría te exige, porque ya los rivales tienen medido a este Antequera. Hay que seguir esa línea ascendente ante el Alcoyano.

No obstante, el Antequera viene de hacer un partido notable ante el Ceuta, pese a un 0-0 que fue agrio en El Maulí. Es un deber hasta mayo, si se quiere aspirar a estar entre los diez primeros y algo más. Los registros están, pero falta ese punto de eficacia, y se han ido puntos por esa causa. Séptima posición, a cuatro del Recre, quien marca ahora el play off, mientras que el descenso queda a once, queda lejos en el retrovisor. El Antequera ha sacado 16 de sus 28 puntos fuera de casa, la misma cuenta que el Castellón. Un dato para poner en contexto, y valorar, el buen hacer de los antequeranos. Ahora es un volver a empezar, porque la categoría ha tenido un doble parón y un mercado invernal que debería ajustar el nivel. Aunque se ha amenizó la pausa con un amistoso ante el Elvesberg alemán (2-2), el pasado miércoles, y donde Luismi Gutierrez hizo los tantos.

Viene el Alvoyano de dos victorias seguidas: 0-3 en San Fernando y 1-0 frente al Mérida en El Collao. Moral precisamente fortalecida en el grupo que dirige Vicente Parra. 22 puntos y en buena sintonía. Córdoba, Ibiza y Atlético B fueron los equipos que se impusieron en Alcoy. Precisamente tras la derrota ante los colchoneros hace un mes (0-3), el club dio la carta de libertad a varios jugadores, forma de agitar el árbol para ir hacia arriba. Difícil de descifrar a los alicantinos, pero el Antequera sí que ha mostrado ser fiable.

Javi Medina: "Lo de Eric ha sido un imprevisto"

"El mercado se mueve y lo hace para todos. A veces llegan imprevistos como el de Eric. Le ha salido la oportunidad de progresar en su carrera y a ver cómo reforzamos esa posición. La idea es tener calma, porque cuando pasa un imprevisto como este, se suelen tomar decisiones rápidas. Hay que tener calma, centrarse en Alcoy y ya tomaremos una decisión", decía Javi Medina en la previa. "Como todos los equipos de Vicente, es un equipo muy aguerrido, que tiene clara su identidad de juego: con un fútbol directo y rocoso. Si no igualas esa intensidad, más en ese campo, lo pasas mal. Esperamos conseguir la primera del 2024, que la pelota pueda entrar. El balance de la primera vuelta es positivo, más pensando que en la jornada 4, antes de jugar con el Castellón, éramos colistas".