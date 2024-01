Árbitros para el Ceuta-Málaga CF y para el Alcoyano-Antequera

La Real Federación Española de Fútbol hizo públicas las designaciones arbitrales para la jornada 19 de Primera RFEF en la que el Málaga visita al Ceuta y el Antequera al Alcoyano. A los blanquiazules los dirigirá Jorge Tárraga Lájara y a los antequeranos, David Cambronero González.

El partido que el Málaga disputará en el estadio Alfonso Murube este domingo 14 de enero a las 12:00 horas será dirigido por Tárraga Lájara (Fuente Álamo, Albacete, 1998), que lleva cinco temporadas en el fútbol de bronce. En Primera RFEF ha dirigido un total de 30 partidos en los dos cursos y medio que lleva en funcionamiento esta competición. Nunca ha pitado al Ceuta y tampoco a los blanquiazules. Le asistirán Rubén Ortega Gil, Rita Cabañero Mompó y el cuarto árbitro José Martínez Vilches.

En la cita del Antequera en casa del Alcoyano del 14 de enero a las 16:00 horas, Cambronero González (Quintanar del Rey, Cuenca, 1995) será el juez. También tiene experiencia en Segunda B y la trayectoria de Primera RFEF (31 partidos). Al Alcoyano no le ha ido mal con él. En cinco ocasiones, tres victorias, un empate y una derrota. Los antequeranos nunca se lo han cruzado. Le amparan Borja Jiménez Contreras, Diego Fernández Correas y el cuarto árbitro Víctor García Acosta.

Entradas para Ceuta

El presidente del AD Ceuta, Luhay Hamido, ha salido al paso después de la polémica generada por una publicación en la web oficial de su club con respecto al partido contra el Málaga. En el mismo se indicaba que cualquiera que estuviera en el Alfonso Murube portando símbolos malaguistas en una zona diferente a la destinada a visitantes, sería trasladado a la misma y en el caso de estar completa, podría llegar a ser expulsado. Ahora hay un paso atrás.

"Una aclaración. Cada aficionado puede ir al ‘Murube’ con la camiseta del equipo que quiera. Respeto y tolerancia. El aficionado del equipo rival que quiera sacar una entrada de tribuna por poner un ejemplo y la hubiese, la puede comprar sin problemas. En este caso las entradas las tiene el Málaga y serán ellos quienes las venden o repartan. La afición visitante se ubica en una zona, al igual que en todos los estadios de la categoría. Y cada uno que lleve la camiseta que quiera. No seré yo quien les diga a los aficionados que no pueden lucir la camiseta de su equipo y ubicarse donde quiera. Nosotros no tenemos un campo como la Rosaleda, los abonados prácticamente llenan tres cuartas partes del estadio. Así que vamos a respetar, que haya buen ambiente y que veamos un buen partido. Y evidentemente quien meta la pata o falte al respeto se irá fuera del estadio. Un abrazo fuerte a todos. Os deseamos buen viaje y os esperamos aquí”, recogía El Faro de Ceuta en unas declaraciones que habría publicado en sus redes sociales.