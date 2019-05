La victoria de Alejandro Davidovich sobre Gael Monfils, número 18 del mundo, en el Estoril Open (dotado con más de 500.000 euros en premios y un ATP 250) sitúa al tenista malagueño en una nueva dimensión. "Es increíble lo vivido hoy. Muchas gracias a todos. Eres una leyenda y mejor persona, Gael Monfils", refería el de La Cala del Moral a través de las redes, aún en caliente. (Vea la galería de fotos).

Davidovich jugará este sábado contra el uruguayo Pablo Cuevas, que derrotó al estadounidense Frances Thiafor por 6-0, 6-7 (5) y 6-2. Como Davidovich, Cuevas (67 del mundo y 33 años) procede de la fase previa, con la curiosidad de que fue un lucky loser (perdedor afortunado). Una renuncia en el cuadro principal propició que la organización recurriera a él. La primera semifinal, a las 16:00 horas, enfrentará este sábado al griego Tsitsipas con el belga Goffin. A continuación, nunca antes de las 18:00 horas, jugará el malagueño, en partido ofrecido por Movistar Deportes (dial 54).

Más reposado, Davidovich atendía en la sala de prensa de Estoril, donde dejaba translucir su felicidad. "Es increíble ganar contra una leyenda como Monfils y en un partido tan duro. Es increíble para mí. Nunca, nunca esperaba ganar a una leyenda como él. Me siento tan bien por jugar semifinales, es increíble", decía Davidovich, cansado pero enormemente feliz.

"Me dijo 'Suerte con el resto del torneo y te veo en Madrid. Es increíble ganarle. La manera en la que fue amable cuando me golpeé con el suelo, cómo me preguntó si estaba bien... Es un buen tipo, un muy buen tipo", elogiaba Davidovich a Monfils: "Él está en todas partes, tuve que jugar un partido inteligente y la dejada es mi mejor golpe, así que la tuve que usar mucho. Desde que tenía tres años aprendí a hacerla, es parte de mí".

Se le preguntaba a Davidovich si esta victoria suponía más que el título junior de Wimbledon que consiguió en 2017. "Dura pregunta, pero esta semana es mejor, he jugado contra jugadores mejores que yo, leyendas como Monfils, batirle es increíble", reflexionaba Davidovich, que ha tumbado a Fritz, Chardy y Monfils, tres tenistas entre los 60 mejores del mundo.

Con este resultado, el malagueño se meterá al menos entre los 10 mejores sub 21 del circuito. Los ocho mejores juegan el ATP Next Gen, torneo sub 21 que reúne a las mejores promesas en Milán a final de año. "Quiero ir este año, seguro que quiero ir. Eso y meterme en el Top 100", decía Davidovich como retos para 2019.

"Sólo estoy centrado en el siguiente partido, en cada punto y estoy preparado. Aquí puedo competir con cualquier jugador que esté delante de mí. Estoy preparado para el siguiente", decía con mentalidad competitiva Davidovich, que ya tiene la certeza de que estará en el Mutua Madrid Open la próxima semana.