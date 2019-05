Toni Nadal: "El futuro de Davidovich depende de lo que esté dispuesto a mejorar"

Toni Nadal, entrenador y forjador del, seguramente, mejor deportista español de todos los tiempos, su sobrino Rafael, estuvo por Málaga, en la inauguración del ambicioso proyecto Aula Abierta que el Unicaja, con el apoyo de la Fundación, lanza con el propósito de ayudar a la formación y la transmisión de valores.

Previamente, Toni atendió a los medios en las oficinas de Los Guindos. Fue un cuarto de hora, pero un discurso muy interesante. Trató, no puede ser de otra forma aunque ya no sea su entrenador, sobre Rafa, sobre la irrupción del malagueño Davidovich, sobre los cambios de hábitos en la juventud y en el deporte, la dificultad para atraer la atención de los más jóvenes...

Pero, claro, importa Rafael, como él siempre le llamó. "No creo que haya demasiada preocupación, mi sensación no es así. Después de tantos años, uno asume las cosas con una cierta tranquilidad. En Montecarlo jugó bastante mal contra Fognini, había jugado normal antes. Allí tuvo un día bastante flojo. Después, en Barcelona, cuando vienes de una derrota siempre vas un poco con cierta intranquilidad. En el partido que perdió, Thiem fue un poco superior a él, faltó sacar algo mejor, faltó un pelín de preparación... Creo que el nivel será bueno en los torneos que faltan en pista de tierra. Espero y deseo", tranquilizaba Toni Nadal.

"Se ve un poco diferente ahora, cuando era su entrenador las derrotas me afectaban más y las victorias también", reflexionaba sobre el cambio de rol en su vida: "Lo vivo como un familiar muy cercano a él, me duelen sus derrotas, también después de tantos años se ven las cosas un pelín diferente. Ha tenido una carrera muy buena. No podemos pedirle siempre mucho más. Lo veo bien, con más tranquilidad, pero con ganas de que venza en Madrid, donde el año pasado no pudo. Y, sobre todo, en Roland Garros".

Emerge estos días Alejandro Davidovich en el circuito, con su primer triunfo en la ATP. "Le he visto unas cuantas veces. No partidos completos, pero sí varias ocasiones, y es un jugador con un buen futuro. El futuro depende de lo que uno esté dispuesto a mejorar. En todos los deportes uno puede mejorar mucho, pero depende de eso, de lo que uno esté dispuesto a mejorar. Hay un chico que apunta muy alto, Alcaraz, lo vamos a ver seguro arriba del todo, le vi jugar y me hablaron muy bien de él. Es un tipo muy serio a la hora de trabajar. Davidovich está en el camino, si sigue progresando estará muchos años en el circuito y si no se quedará. Tiene las condiciones para estar en el circuito ya".

"Le queda todo el camino", insistía Toni Nadal cuando se le preguntaba por el joven de La Cala del Moral: "Davidovich es uno de los que está en la línea de salida para afianzarse en el ranking. Va a depender de lo que él quiera entregarse a este deporte. Si con 19 años está en cuartos de final de Estoril, sabes que si todo va bien será un buen profesional. Dependerá de él".

Y ahí, el meollo de la cuestión. ¿Por qué sobreviven los tenistas más y les cuesta a los jóvenes llegar a la élite? "Cuesta más porque ha cambiado la mentalidad de chicos y entrenadores", responde taxativo Toni Nadal: "Debería costar menos, los que están arriba son bastante mayores. Hay una realidad. Es mi impresión. Antes la gente con menos medios empezaba a jugar con 6-7 años y a los 18-19 ya estaban bien formados y eran capaces de ganar torneos. Rafa ganó Montecarlo con 18 años, la Davis también y Roland Garros con 19 cumplidos el día antes. Los mejores del circuito tenían de 21 a 23: Federer, Ferrero, Djokovic, Hewitt, Coria... Como mucho 27. Es muy simple, el compromiso es muy diferente de los jóvenes, es un pelín muy diferente y la superprotección lleva a que lleguen más tarde. Un chico con 15 años de entreno estaba formado. Ahora decimos que Zverev es muy joven. Es muy bueno, pero tiene 21-22 años. Es muy joven, pero Federer, Rafa, Murray, Moyá.... Con 21 estaban ya", reflexionaba Toni Nadal.

¿Y qué es el compromiso? "No sólo con Rafael, pero sobre todo con él, mi objetivo era mejorar. Domingo, Navidad... El compromiso era el objetivo. No trabajé con horario, sino con objetivos. El reto era que llegara a lo más alto. Día no entrenado es día perdido para mejorar. Esta era mi mentalidad y compromiso. Era pensar qué puedo hacer para que juegue mejor. Después lo tenía que hacer él. Pensaba en esto o lo otro. Hemos cambiado el mensaje de la sociedad. Nuestros padres no tenían la mentalidad de pasárselo bien. Hoy sí es el bien esencial", pasa a explicar el mallorquín: "Al tenerlo que pasar bien, todo tiene que ser inmediato y eso está reñido con la perseverancia y el compromiso y la gente se dispersa más. Hay un problema añadido y es la falta de atención. Lo que hace que la gente mejore y es la atención. Tú puedes hacer el movimiento bien hecho, pegarle aquí o allí. Cómo lograr tirar la bola dentro, con atención. Imagino que en el baloncesto es igual. Si tienes poca atención, cuesta mucho más. Tenemos muchas distracciones".

"No creo tanto en el esfuerzo como en la exigencia, es algo superior. La exigencia conlleva esfuerzo. Un ejemplo. ¿Messi es muy esforzado? No lo sé. Pero es muy exigente, sí, eso estoy seguro. Quiere ser el mejor. El esfuerzo se queda en un tema físico y no es suficiente. Insistía en el tema de repetición con reflexión. Si sólo repites es esfuerzo. Para ser exigente hay que reflexionar y cuestionarse qué puedo hacer para hacerlo mejor. Messi es otra historia, pero es la exigencia lo que marca", ejemplificaba Toni Nadal.

"Estoy en un deporte individual", respondía Toni sobre si había aplicado algún concepto del baloncesto al tenis: "Le ponía ejemplos de fútbol, lo que a él le gustaba más era el fútbol. También el basket, a mí también. Pero no tengo ni idea. Los deportes tienen un común denominador. Pegas, o tiras o le das al golf... Siempre he aplicado los conceptos que entendían también de otros depotes. En tenis es mejor estar en el centro, es mejor que estar por el lateral, que igual con el basket es mejor".