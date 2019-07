Álex Fuentes, experiencia y calidad para el UMA Antequera

El UMA Antequera se refuerza de cara a la próxima campaña en Segunda División. El equipo universitario ha anunciado el fichaje de Alejandro Fuentes González (Madrid, 1995), internacional en varias ocasiones con las categorías inferiores del combinado nacional. El ya ex jugador de Naturpellet Segovia creció en las filas del PSG Móstoles para luego formar parte del CDE Rivas 95 y la UD Las Rozas Boadilla. Su primer contacto con la élite nacional se produjo en el curso 2013/2014 a las órdenes de José Lucas Mena “Pato” en el Ríos Renovables Ribera Navarra.

El tercer fichaje del conjunto antequerano destaca por su experiencia, descaro y calidad. El ala madrileño destaca por su inteligencia en la lectura del juego tanto en ataque como en defensa y en la colocación de su cuerpo para ganar los duelos con los defensores. En Segovia ha ido ascendiendo peldaños en cuanto a rendimiento y competir contra los mejores en Primera División de la LNFS le ha hecho un jugador más completo. Disputó 29 encuentros y anotó 5 goles.

“No dudé porque me gusta mucho el proyecto. Me habían hablado muy bien del grupo humano que hay y con ganas de empezar”, declaró Fuentes. Respecto a lo que les espera a él y al UMA en Segunda comentó: “Va a ser una temporada dura en la que la Liga va a estar bastante competida y en la que los equipos se han reforzado bien. Será complicado entrar en play-off. Nosotros trabajando diariamente y compitiendo todos los partidos, seguro que estaremos arriba”. Además incidió que “lo que más llamó mi atención” fue la filosofía del club de unir el deporte de élite con la formación universitaria.