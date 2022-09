Álex Ruiz y Momo González rozan la gloria en el World Padel Tour de Madrid

Tan cerca y a la vez tan lejos, esa es la dificultad de llegar a una final. La historia vuelve a dejar a Álex Ruiz y Momo González con la miel en los labios por segunda ocasión en el World Padel Tour. Los errores no forzados, hasta 20 en total, no permitieron que los malagueños se coronasen en la pista central de la Caja Mágica, sucumbiendo por 6-4 y 6-2 ante Fernando Belasteguín y Arturo Coello. La pareja hispano argentina llegaba a la gran cita con 12625 puntos frente a los 10920 puntos de Álex y Momo, siendo de esa forma los "favoritos".

Se cumplieron las estadísticas, Bela, décimo en el ranking, y Coello, noveno en el ranking, despertaron del sueño al de Alhaurín de la Torre y al de Antequera con un 4-0 inicial que descolocó a los malagueños. Habían estudiado a sus rivales y así se apreció cuando prácticamente no apareció la pegada de Coello y además sus rivales acabaron físicamente exhaustos tras algo más de hora y veinte de juego. El "Capitán América" y Momo reaccionaron a tiempo para enderezar la situación y apretar el tanteo al 4-3. Sin embargo, otro acelerón del rival dejó el 6-4 final del primer set.

Álex no tuvo su día y se notó en el 20x10, el número ocho en el ranking se mostró bastante nervioso y no se llegó a encontrar cómodo junto a su compañero Momo, número 16 del ranking, quien tampoco acertó en ciertos momentos debido a las imprecisiones. Las lágrimas de este último demostraban el gran trabajo e ilusión que había detrás de esta final. El segundo set fue un calco del primero, otra vez Bela y Coello se colocaban con un 2-0. El "Capitán América" y Momo mejoraron la faceta de errores no forzados para intentar remontar pero no fue posible y volvieron a caer en este por 6-2.

La actuación de ambos deja claro que el pádel malagueño está en buenas manos con vistas al futuro, otra vez la gloria se soñó y se rozó con la yema de los dedos, pero está claro que si algo bueno tiene esta pareja son sus ganas de superarse y así lo recogía Álex Ruiz en sus redes sociales: "Estamos tristes de quedarnos una vez más a las puertas de un título, pero no me cansaré de seguir intentándolo. Tenemos que estar orgullosos del trabajo que hicimos y seguir insistiendo… estoy seguro de que llegará". De momento toca esperar, aunque quién sabe si a la tercera será la vencida para el de Alhaurín de la Torre y el de Antequera.

La pareja sale reforzada de Madrid, confirmando las buenas sensaciones que se mostraron en la parada del World Padel Tour en Málaga, su casa, donde se quedaron en semifinales. Todavía son jóvenes, hay mucho que mejorar y van en el camino correcto, no es de extrañar que en breve escriban por fin su nombre en el podio del pádel.