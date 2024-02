Antequera CF - San Fernando: Júbilo en El Maulí (2-1)

Lo necesitaba el Antequera CF. No es un equipo que haya despertado las dudas futbolísticas, pero sí había dado indicios de estancamiento, manteniendo una identidad de principio de temporada. Pero la categoría te obliga a mutar, más en El Maulí, con un mercado de invierno que hizo pupa y conlleva un proceso para encajar todo. El Antequera se volvió a atascar en casa, película trillada en la temporada, pero un gol de Txus Alba en el 88' da una victoria enorme a los de Javi Medina (2-1), que toman aire, tres puntos más a la buchaca. Pero sobre todo terapéutica, para refrendar el trabajo de un equipo que no ganaba desde el 20 de enero. Esa eficacia que no se tuvo otros días, y frente a un San Fernando que fue duro, bien plantado y que dio problemas, equipo que lleva al bloqueo, precisamente del que sale del Antequera. Qué triunfo tan importante.

El Antequera fue de menos a más, en un buen ambiente de fútbol en El Maulí. Sorprendió el paso adelante del San Fernando y los locales fueron adquiriendo lecturas. Se complicó el trabajo con el gol de Cristian Herrera, de nuevo con origen en un error defensivo del Antequera, causa que no sorprende porque es un equipo que arriesga y a veces se quema, ya le ha costado muchos goles esta temporada. Pero forma parte de esa identidad. Fue mejorando el Antequera a partir de la media hora. David Rodríguez estaría cerca de empatar, con un remate de cabeza que se fue por encima de la portería de Fuoli. Volcó el campo en esos minutos antes del descanso, pero sin excesiva profundidad. Luismi Gutiérrez lo empataba en el 42', otro de los refuerzos. Otra lectura que se extrae es la suma de los nuevos.

Siguió empujando el equipo blanquiverde y un San Fernando en ese manido bloque bajo. Hizo el campo amplio el Antequera y fue generando ocasiones. Luismi Gutiérrez o Pol Prats pudieron poner el segundo. Pero fue Txus Alba, talento de La Masía, el que daba esa victoria monumental, imprescindible en el camino de un Antequera que dormirá a cinco puntos de la zona de play off. Ya con 35 en el global, aunque no es el objetivo, pero si el equipo retoma su nivel y acopla a los nuevos, puede aspirar a cosas importantes. Ya ha dado muestras esta temporada de ser un equipo especial, con pocos puntos en las últimas semanas apelando a lo futbolístico. El Maulí vuelve a rugir.