Antequera CF - Recreativo de Huelva: Cómo y dónde ver en TV

Nuevo examen arduo para el Antequera CF, equipo que compite y da la cara ante cualquier rival de la Primera RFEF. Recibe al Recreativo de Huelva en El Maulí (18:00 horas), que tiene trascendencia por la última plaza de play off, pugna que ahora mismo se reduce al Decano y el gran grupo de Javi Medina, también pidiendo paso el Ceuta, de poderío. Pero si el Antequera es capaz de sumar tres, se pondría a dos del Recre. No es el objetivo en El Maulí, pero hay que mantener vivo ese aliciente para asegurar la competitividad, temporada que no se hace larga y donde quedan cosas interesantes; permanencia, el objetivo antes de arrancar el año, que queda a nueve puntos. Ya hay licencia a ser ambiciosos, lo que llegue positivo será y disfrutar del buen momento que vive el club, luego reflejado en el verde.

Viene de caer con el Córdoba (2-3), el mejor actualmente de la categoría y un empate áspero en el Di Stéfano (0-0), buen punto después del recital de Iván Moreno, que ahora hay que terminar de rentabilizar. El Recre llega a Antequera también con dos partidos sin ganar, derrota en Murcia (1-0) y empate en el Nuevo Colombino frente al Atlético de Madrid 'B'. Pero es un equipo bien trabajado por Abel Gómez y con Luis Alcalde como eje, que se reencuentra con El Maulí, donde fue un jugador indispensable en el crecimiento del club. Hay varios partidos directos en el fin de semana por la parte. De la guerra del Antequera, el Ceuta recibe al Sanluqueño, que acumula dos meses sin perder. Un partido que puede tener su valor doble.

"Es la hora de la verdad, el último tramo de la temporada. Tenemos una muy buena oportunidad en casa para abrir una puerta, en la que quieren entrar muchos equipos y que actualmente la defiende el Recre. Nosotros intentaremos salir a ganar, como lo hacemos cada jornada. Hacer un buen partido, demostrar lo que nos ha traído hasta aquí. Con esa motivación trataremos de ganar el partido. Estaríamos muy orgullosos si nos ponemos con 42 puntos. Es un buen momento para demostrar mañana. Después quedarían diez jornadas, todas son finales, y el Recre viene a ganar por lo que nos jugamos, más conociendo a Abel. Ellos son un equipo con la idea clara, Abel controla muy bien al vestuario, ha sido jugador. Tienen oficio y se manejan bien en esos partidos cerrados", decía Javi Medina en la previa.

Fecha y Horario

El Antequera CF-Recreativo de Huelva, correspondiente a la Jornada 28, se jugará en El Maulí este sábado 16 de marzo a partir de las 18:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de RFEF.TV por streaming, aunque siempre con la incertidumbre de los fallos técnicos del canal de pago.