Mundial 2030 | Juanma Moreno: "La Rosaleda brillará como nunca"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se pronunció en Twitter acerca del Mundial de 2030 que se celebrará de manera conjunta en España, Portugal y Marruecos. Aspira la comunidad andaluza a contar con dos sedes: La Cartuja de Sevilla y La Rosaleda de Málaga. Ambas serán remodeladas de forma profunda para intentar quedarse con dos de las plazas españolas.

"¡Andalucía lo tiene todo para ser escenario de varios partidos del Mundial 2030! Presentamos una ambiciosa propuesta de remodelación de nuestros estadios aspirantes a ser elegidos como algunas de las sedes españolas. Y La Rosaleda brillará como nunca. Dos estadios renovados, con las máximas prestaciones y que dejarán un legado de prosperidad para las siguientes décadas. Estamos preparados para jugar un papel importante en el Mundial de España, Portugal y Marruecos", dijo en sendos tuits acompañados de imágenes actuales de sendos recintos y de cómo deberían ser después de la transformación.

El vídeo de la nueva Rosaleda

Lo hizo en el mismo día en el que el Ayuntamiento de Málaga compartió en su canal oficial de YouTube un vídeo de cerca de tres minutos en el que se muestra cómo será la remodelación del estadio de La Rosaleda con vistas al Mundial de 2030 que se celebrará de manera conjunta en España, Portugal y Marruecos.

Obras, fechas y objetivos

"Está previsto que comiencen a primeros de 2025 y tendrían su desarrollo los próximos tres años, 36 meses. Está muy acotado. Una característica que marca este proyecto es la ambición y la responsabilidad que supone aprovechar esta gran oportunidad para que Málaga siga avanzando. El objetivo es que las dos sedes andaluzas sean un verdadero orgullo y esa es la ilusión con la que estamos trabajando”, confirmó José María Arrabal en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

El secretario para el Deporte de la Junta de Andalucía no quiere dar nada por sentado y reiteró que es un camino largo pero en el que no se descansa desde hace años: “Seguimos trabajando, como lo venimos haciendo desde hace cerca de cuatro años. Esto no es un proceso que haya comenzado de hace poquito. Avanzamos con paso firme y sólido, pero queda mucho todavía. No debemos lanzar las campanas al vuelo antes de que llegue el momento definitivo. Según los indicios que manejamos será en el mes de junio cuando la confirmación oficial de las sedes se produzca. Trabajando con muchísima humildad y con respeto a nuestro competidores, que son las otras ciudades que tienen la ilusión de formar parte de un acontecimiento transformador como es un Mundial de fútbol. Con determinación y un alineamiento enorme de las administraciones y el Málaga CF”.

