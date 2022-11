Auger-Alisssime: "En la Davis no hay tiempo para cansarse"

El canadiense Felix Auger-Aliassime, que ganó este sábado su partido individual y el de dobles en la victoria por 2-1 sobre Italia, lo que les clasificó para la final de la Copa Davis el domingo ante Australia, dijo que en esta competición "no hay tiempo para cansarse" y que se sintió fresco en ambos choques. "Por suerte el primer partido me fue perfectamente (ante Lorenzo Musetti), no me rompieron así que fue un partido sencillo, como nos gusta a los jugadores", indicó.

Sobre la decisión del capitán Frank Dancevic de meterle en el dobles en lugar de Denis Shapovalov, que había perdido su choque individual ante Lorenzo Sonego, Auger-Aliassime solo subrayó "el esfuerzo" que había hecho 'Shapo' "jugando más de tres horas, sin mostrar fatiga ni rendirse".

Dancevic se refirió al cambio con los mismos argumentos. "Tenemos muchas combinaciones en nuestro equipo. Vasek Pospisil juega increíble con Denis y Felix. No es realmente una gran sorpresa que cualquiera de los dos juegue con Vasek", aseguró. "Denis acababa de jugar un partido muy largo. Felix estaba más fresco. Se sentía muy bien en la cancha. Ese pensamiento estuvo detrás de la decisión", añadió. El capitán indico que Shapovalov "se dejó el corazón en un partido de 3 horas y 15 minutos". "Ambos juegan increíble los dobles y el equipo va a variar a lo largo de la próxima eliminatoria y a lo largo de los años, dependiendo de cómo vayan los partidos", advirtió.

También el capitán italiano, Filippo Volandri, explico por que cambió su doble, con la entrada de Matteo Berrettini, inédito hasta hoy, por Simone Bolelli. "Simone hoy no pudo jugar por una lesión. Así que ayer le pedí a Matteo que intentara estar listo para hoy en caso de que tuviéramos que jugar el dobles. Decidió intentar estar ahí, y practicó dos veces. Entrenó solo esta mañana y estaba listo. Sí, estoy muy orgulloso de todos los miembros del equipo porque cuando les pido que intenten hacer algo, ellos siempre lo hacen", dijo.

Berrettini aseguró que se esforzó "al máximo" pero no dio su mejor nivel. "Creo que se pudo ver cuando estaban jugando lo mucho que me importa esta competición, lo mucho que me importa este equipo, y por eso, cuando el capitán me dijo que tratara de estar, que me preparara, di lo mejor de mí. También di lo mejor de mí durante el partido. Obviamente, no estuve a mi mejor nivel. Puse mi corazón pero supongo que no fue suficiente", indicó. "Es realmente doloroso", dijo sobre la eliminación.

Lorenzo Musetti, que perdió su partido ante Felix Auger-Aliassime por 6-3 y 6-4, reconoció que había estado "apurado y nervioso". "Felix jugó muy bien. Empezó muy bien con el saque y mantuvo el alto nivel con el primer servicio. Especialmente en los momentos importantes, siempre hizo buenos saques y buenos golpes ganadores", comentó el jugador número 23 de la clasificación mundial. "Se mereció la victoria. Yo estaba quizás demasiado apurado y un poco nervioso", dijo en conferencia de prensa. "Es triste, porque es la segunda vez consecutiva que tenía la oportunidad de clasificar a Italia, en este caso a la final. Así que duele", admitió Musetti, que se va de Málaga sin ganar un partido.