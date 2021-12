Azahara Muñoz: "Quiero jugar la Solheim Cup de 2023 en Málaga, es mi sueño"

Azahara Muñoz vive los últimos meses de su embarazo. Si todo va según los planes, en un par de meses sale de cuentas. "No sé cuándo pero cuando me sienta lista y preparada volveré", decía la de San Pedro de Alcántara al hacer balance de la temporada 2021, en la que participó en sus segundos Juegos Olímpicos, aunque no pudo acudir a la Solheim Cup, competición que enfrenta a Europa y Estados Unidos y que en 2023 se disputará en suelo malagueño. Debe dar un impulso mayor al golf femenino en España.

Ahora es un objetivo que parece lejano, pero ahí estará. Azahara Muñoz ha jugado cuatro veces el torneo, ha ganado y ha perdido, ha contribuido a hacer decrecer la diferencia con las americanas. "Lo mejor es el equipo. A mí me encanta jugar por equipos y me quedo con la experiencia, las cenas, las vivencias, los juegos con las compañeras. Todo lo que pasa en el vestuario me encanta. Hablo con las americanas y ellas no son así. Nosotras hacemos una piña increíble, todo el mundo se lleva genial y nos apoyamos todas con todas. Es increíble la unión que hace el equipo, lo bien que te llevas con las jugadoras, sobre todo con las que te emparejan”, declara Muñoz, embajadora de la edición de 2023, en una entrevista con la Federación Española.

Desde la distancia vivió la Solheim de Ohio la malagueña, que vivió desde el otro lado. “Ahora hay más impacto mediático alrededor de la competición y lo he notado muchísimo al verlo desde el otro lado y seguirlo en la tele y las redes sociales. Que el final fuera tan ajustado también ayudó, desde luego”, explicaba Azahara, que sueña con un regreso en 2023: “No sé cómo van a ir las cosas porque mi vida va a ser muy diferente cuando tenga a mi niño, pero quiero jugar la Solheim Cup en 2023. Sería mi sueño. Probablemente sería la última, que ya me voy haciendo mayorcilla, pero jugar otra Solheim Cup y hacerlo en casa sería increíble, porque eso significaría que también habría jugado bien ese año. No voy a tener mucho tiempo para clasificarme, pero yo voy a hacer todo lo posible por estar”.

La Ryder Cup ya ofreció un gran impulso en 1997 al golf en Andalucía y la Solheim Cup de 2023 también puede ofrecerlo. Finca Cortesín, en Casares, será el centro del mundo del golf durante un fin de semana. "El tee del 1 de Finca Cortesín va a ser una locura y los españoles vamos a dar muchísima bulla. La Costa del Sol es un sitio que todo el mundo quiere visitar. Cuando digo que soy de Marbella casi todo el mundo en Estados Unidos sabe dónde es. Es un destino que la gente va a querer visitar en persona, ya vengan de Europa o de América. Finca Cortesín es un campazo y va a estar cuidado de maravilla. Es un gran campo para match-play, va a dar mucho juego y va a situar a España en lo más alto”, asegura Azahara sobre lo que sucederá en septiembre de 2023 en tierras malagueñas.