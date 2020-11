El Bádminton Benalmádena quiere la tranquilidad (16:00)

La 5ª jornada del Top8 LaLigaSports de bádminton estará marcada por los protocolos y restricciones que las distintas comunidades han impuesto a sus ciudadanos, situación que ha obligado a el club costasoleño a adoptar medidas más estrictas y sobre todo mantener informado al San Fernando Valencia, que les visita el sábado 14 de noviembre, de las mismas.

En el aspecto deportivo, la igualdad de este año, hace que si los benalmadenses logran la victoria igualen a los valencianos en la mitad de la tabla, y que mantengan todas las opciones abiertas pasado un tercio de la competición. Para el encuentro, ambos conjuntos tienen a todos sus jugadores disponibles, por lo que se verá un bonito encuentro que por desgracia no podrá albergar público y que se ha adelantado a las 16:00 para cumplir con los horarios de cierre de instalación.

El técnico Lucas Quirós valora el encuentro: "Esperamos que las cosas se parezcan más al último partido de casa que al de la jornada pasada en Sevilla. Seguimos contando con todos nuestros jugadores, no tenemos bajas y eso nos permitirá valorar que combinaciones hacemos en la alineación. Vital será salir con ventaja en los dobles".

El resto de la jornada medirá el sábado al CB Arjonilla vs CB Ravachol Pontevedra, mientras que en la matinal del domingo se medirán el Pitiús vs Rinconada y el Ovida Oviedo vs CB Alicante.