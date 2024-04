El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol se hace grande en casa y derrota al líder 66-56

Superior de principio a fin. Ese es el resumen del partido del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol en el Pineda. Ahí podría acabar la ‘crónica’ si de un tuit se tratara. Las de Francis Tomé se hicieron gigantes en su cancha para tumbar al hasta ayer líder de la categoría, Recoletas Zamora, que con esta derrota cae a la segunda posición cuando falta una jornada para finalizar la liga regular y ve cómo se le escapa el ascenso directo. Paradójicamente, ambos equipos se podrían cruzar en semifinales si llegan a las mismas y acaban en las posiciones que actualmente ocupan en la tabla.

El partido comenzó con mucho ritmo de salida, quizás inesperado al enfrentarse dos de los equipos que menos puntos reciben en esta LF Challenge, aunque también son de las mejores ofensivas. Supo sacar ventaja de ese arranque el conjunto local, que pronto se acercaba la decena de puntos de ventaja (18-10) tras un triple de Oshlynn Brown que obligaba a Ricardo Vasconcelos a solicitar tiempo muerto cuando restaban 3’23” para finalizar el primer acto. Supo reaccionar Recoletas Zamora, aprovechando los errores y pérdidas del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, recibiendo sobre la bocina una canasta de Didi Kane que dejaba en 20-16 el resultado.

Dominaba el conjunto de la Costa del Sol el rebote gracias al gran trabajo como equipo, destacando la excelsa labor de Irene Viruel, que acabaría marchándose al descanso con siete rechaces en los mismos minutos. Así evitaban las de Francis Tomé segundas oportunidades del equipo castellano leonés, coincidiendo con unos minutos en los que no estaban especialmente acertadas en ataque, pero en la que lograban evitar que el rival lo estuviera. Llegaron entonces unos importantes puntos de Kris Raksanyi, que con un triple dibujaba en el luminoso del Pineda el 29-20 y obligaba de nuevo al técnico luco a parar el partido, tras un parcial de 7-0, a falta de 2’39” para el descanso. Un tiro libre de Brown ponía de nuevo la diferencia en los dobles dígitos, la misma con la que se llegaría al descanso (34-24) en un dominio más que claro del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol.

Sabía Recoletas Zamora que debía salir fuerte tras el paso por vestuarios si quería tener opciones en este partido, pues en caso de dar más ventaja a las locales sería muy complicado dar la vuelta en un pabellón donde tan solo dos equipos han logrado ganar en toda la temporada -y uno de ellos es el favorito ahora para el ascenso-; así, un 2+1 de Sara Castro acercaba a las suyas, pero Conchi Satorre respondía con un triple y dos puntos de Nneka Ezeigbo tras un grandísimo pase de la escolta almeriense ponía la diferencia en doce con 6’45” para acabar el tercer cuarto. Siguió aumentando la renta del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, hasta el punto que Vasconcelos debía pararlo restando 4’28” al ver que su equipo estaba 46-32 abajo. No reaccionaron las jugadoras del equipo zamorano, que veía como un triple de Aleksandra Parzenska ponía el +17, aunque al término del tercer periodo la diferencia bajaba a los catorce (53-39) con las pupilas de Francis Tomé ganando los tres parciales.

Buscó reaccionar Recoletas Zamora, peor pasaban los minutos y esa barrera psicológica de la decena de puntos parecía un muro para las visitantes. Tras algo más de cuatro minutos, una canasta de Brown, que volvió a aprovechar la defensa sobre Ezeigbo para liderar al equipo, obligaba a Vasconcelos a parar el partido con 57-44. Necesitaba el entrenador portugués que las suyas reaccionaron, pero no terminaban de arrancar, solo Sara Castro, que visitaba a su exequipo, parecía ponerle algo de garra y con un triple llegó a poner a Recoletas Zamora a nueve (61-52), provocando el tiempo muerto de Francis Tomé con 2’55” por jugar. No pasó de ahí, el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol no permitió a las visitantes creer en la remontada y terminó imponiéndose por 64-54.

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 66 (20-14-19-13): Gea (6), Satorre (6), Raksanyi (10), Brown (23) y Ezeigbo (12) -cinco inicial-, Parzenska (7), Viruel (2), Gomes (0), Masiá (0) y Benet (0).

Recoletas Zamora 56 (16-8-15-17): Latorre (1), Castro (14), Vendrell (0), Santana (4) y Hart (8) -cinco inicial-, Knezevic (3), Kane (9), Effa (8), Ewodo (3), Sánchez (0) y Menéndez (6).