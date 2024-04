Baxi Manresa - Unicaja: Paseos por las nubes (12:30)

El Unicaja se ha fabricado unos apasionantes meses finales de temporada. Quedan dos y medio, en el mejor de los casos, para disfrutar de un equipo de culto que ya está en la historia de la entidad, pero que puede y debe validar con resultados y con algún trofeo esta campaña memorable. Además, con frentes distintos abiertos. En medio de un play off de la Basketball Champions League para sacar un billete goloso para Belgrado hay un partido de dificultad muy alta en el Nou Congost de Manresa (12:30 horas). El Baxi de Pedro Martínez aguarda en una pista siempre complicada y que registrará un lleno, no hay entradas, para recibir a un Unicaja que ha recuperado por méritos propios ese estatus de equipo, que no de entidad, grande del que se había desprendido. Los catalanes acumulan cuatro victorias seguidas y están en puesto de play off tras ganar en la pista del Real Madrid. Los dos únicos que lo consiguieron en ACB esta temporada son los dos equipos que se enfrentan en esta matinal de domingo.

El Unicaja tiene la opción de acabar líder de la Liga Endesa la jornada 28. Lo será si vence en el Nou Congost y si el Real Madrid pierde en el Palau Blaugrana, en un clásico que se jugará horas después. No hay que generarse una presión extra con esa opción de ser primeros, simplemente disfrutarlo. Con esa idea se desplazó la plantilla de Ibon Navarro hasta Barcelona para coger un autobús después hasta Manresa. Lo hizo toda la plantilla disponible porque la expedición proseguirá después su viaje para Grecia. Vuelo a Atenas en la tarde de este domingo para llegar el lunes a Patras, donde el martes hay la primera opción de sentenciar el pase a la Final Four de la BCL. Puede existir ese riesgo de dispersión entre objetivos, pero la mejor manera de sortearlo es mantener unos niveles adecuados de concentración e intensidad. No las hubo en la segunda parte ante el Promitheas, pero fue un buen aviso para este doble partido en 48 horas.

Lo primero, el Baxi, un señor equipo, con poco presupuesto se diseñan plantillas profundas y con jugadores que se revalorizan. Desde el interesante cupo Brancou Badio hasta el interior Devin Robinson, ya en agendas de equipo de mucho nivel, un bloque compensado, que, como decía Perry, es el único que juega con más ritmo que el propio Unicaja. Teóricamente, un espectáculo alto, con muchos puntos previsiblemente, que puede suponer un paso más en la gran temporada malagueña. Si no, habrá revancha en pocas horas. Es lo bueno de pasear por las nubes.