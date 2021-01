El CB Marbella gana en Alcobendas (66-77)

El CB Marbella consiguió una importante victoria en el Pabellón Antela Parada de Alcobendas por 66-77 que le posibilita subir hasta la quinta posición de la clasificación de su grupo en la LEB Plata. Los de Rafa Piña vencieron al NCS Alcobendas con una buena defensa en los momentos importantes del encuentro y con una nueva exhibición ofensiva de David Knudsen, que se fue hasta los 20 puntos. También estuvieron muy activos en la faceta ofensiva Pablo Sánchez, que completó su mejor partido como azulón con 12 puntos, cinco rebotes y dos asistencias para 17 de valoración, y Luka Majstorovic, muy bien bajo el aro con 11 puntos.

No lo tuvo fácil el CB Marbella, ya que Alcobendas salió con mucho empuje y las primeras rentas eran para los locales aunque no superaban los 10 puntos (la máxima estuvo en 21-13). Así, el primer periodo se cerró con un triple de Pablo Sánchez desde medio campo y ahí fue cuando el equipo marbellí empezó a carburar. Las cosas empezaban a salirle al equipo y no solo iba recortando diferencias, sino que conseguía ponerse por delante con una canasta de Ismael Tamba. Se sentía bien el CB Marbella, que defensivamente hacía una buen trabajo y eso le posibilitaba correr al contrataque con seguridad. Kenan Karahodzic y Luka Majstorovic ponían la puntilla justo antes del descanso para volver a despegarse del marcador (32-38).

Dos triples nada más salir en el tercer cuarto volvían a dar tranquilidad al CB Marbella, que cargado de faltas jugaba con dos ‘pequeños’ sobre el Antela Parada. Le salía bien la jugada a Rafa Piña, que conseguía atacar la zona con rapidez y facilitaba los tiros liberados de sus hombres. Con 45-55 tras otro triple de Knudsen quitaba la zona Alcobendas, que en las tres últimas jugadas de periodo y por errores azulones le veía color al partido (54-60).

Una vez más la dirección del juego le daba sentido al equipo. No estaba brillante en ataque, pero porque los tiros no entraban y eso impedía cerrar el partido. Tenía que sufrir, como siempre, y defender sin piedad ante un peligroso conjunto local que no le perdía la cara al partido. Así, volvía a dar entrada Piña a Adri Fuentes a la pista para dar descanso a un activo y siempre correcto Lucas Muñoz. La veteranía de Fuentes junto a la de Wright servía para amarrar el marcador y no pasar sustos, porque la octava victoria del año estaba al caer. Lo intentó a la desesperada NCS Alcobendas, pero cerró el rebote el conjunto malagueño para no conceder segundas opciones tras los fallos en los tiros libres de los locales y se llevó una victoria que le coloca, con un partido aún aplazado, en la quinta posición (66-77), con un balance de 8-6, igualado con el tercero.