El CB Marbella necesita salir de la parte baja de la clasificación de la LEB Plata. A falta de seis jornadas para que concluya la fase regular de la competición, las cinco victorias de los marbellíes le mantienen en el segundo puesto por la cola, pero la zona media o está lejos. Los malagueños tienen al Gijón a una sola victoria de distancia; Algeciras y Morón, a dos; y un selecto grupo de cuatro equipos persigue a los tres primeros de la competición con ocho triunfos. Ahí, en el tercer escalón de la fase oeste se encuentra el Innova Chef Zamora que vista el sábado 11 de enero (18:00 horas) el Carlos Cabezas.

Los zamoranos vienen de abrir el año ganando en su cancha, mientras que el Marbella suma una racha de tres envites perdidos y debe confirmar que su último partido perdido contra el Morón fue un tropiezo superado en lo anímico. "Perder el partido tal y como se perdió en Morón es duro. Fueron circunstancias complicadas para el equipo. Intentaremos estar animados para superar esta jornada. Ganar de 24 y que en un minuto te hagan un 15-0 es inexplicable", explicó el técnico de los marbellíes, Rafa Piña que añadió: "Fueron un cúmulo de situaciones que no son normales, y todas ellas en contra. Ellos estuvieron muy acertados, hubo muchas decisiones nuestras que no fueron idóneas y también unas decisiones de los árbitros al final que no nos favorecieron. Eso hizo que se decanta el partido a su favor".

El preparador de los malagueños recupera para el partido del sábado a José Alberto Jiménez que no pudo estar presente en el estreno del 2020 de los azulones en la cancha del Morón por una lesión de tobillo. "Hay que jugar como los tres primeros cuartos de Sevilla. Muy rápidos, con un juego muy fluido. En Morón lo hicimos muy bien durante 30 minutos. Además, hay que estar muy serios atrás y defender bien", indicó Piña en la previa del encuentro.

El entrenador desgranó también al rival de esta jornada: "Ryan Nicholas y Bryce Canda son sus mejores jugadores, pero es que también cuentan con Walter Junior Cabral, que también tiene mucha capacidad anotadora. Son un rival muy duro, que están en la zona alta de la tabla y que tienen que venir a ganar si no quieren descolgarse de arriba. Nosotros estamos muy animados, aunque perder en Morón de esa forma fue muy duro" y concluyó analizando el contexto del choque en la competición: "Es un partido duro contra un rival muy difícil. Ellos están arriba y no pueden perder porque se descuelgan de la parte de arriba de la clasificación. Tienen a los dos mejores anotadores de la competición, que evidentemente son los dos jugadores más importantes del equipo. Trabajamos para pararlos y hacer que no tengan su día".