El CB Marbella renueva a Lucas Muñoz

El Marbella sigue afianzando su plantilla para el arranque de la próxima temporada en LEB Plata. Después de la renovación del ala-pívot Kenan Karahodzic, el club ha anunciado la extensión de la vinculación con el base cordobés Lucas Muñoz para la próxima temporada. Muñoz se formó en la cantera del Unicaja y cumplirá su segunda campaña en las filas del conjunto que ahora entrena Rafa Piña.

"Acabó la temporada a un gran nivel y eso seguro que le va a ayudar a ser importante desde el primer entrenamiento de este año. Era lógico que le costara entrar en las rotaciones la temporada pasada porque nunca había competido a estos niveles a pesar de haber tenido algún minuto en Liga Endesa con Unicaja, pero demostró que con trabajo y energía podía sernos muy útil. Esta temporada dará un paso al frente seguro y nos dará minutos muy importantes", apuntó Piña sobre la aportación del jugador que sigue creciendo en la disciplina marbellí.

Por su parte, Muñoz se mostró contento con el acuerdo: "Me siento muy feliz en la ciudad, estoy como en casa, y tanto el entrenador como el equipo me han mostrado en todo momento su confianza para este nuevo proyecto. No podía decir que no porque además yo quería quedarme desde que cortaron la temporada anterior".

El Marbella tiene bastante piezas jóvenes en su plantilla aunque ya van cumpliendo el periodo de adaptación que requiere la competición, algo que puede permitirle al club mirar un poco más arriba en sus objetivos: "Ya no somos unos novatos y estoy seguro de que vamos a estar peleando por estar lo más arriba posible. Queremos estar lo más cerca que podamos de los puestos que nos den acceso a la lucha por LEB Oro. No va a ser fácil, porque la liga sube de nivel cada año, pero tengo confianza en el proyecto y por trabajo e ilusión no va a ser", explicó Lucas Muñoz.