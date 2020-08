Se mueve el grupo B de la Eurocup

La Eurocup tiene previsto arrancar a finales de septiembre. Tal vez demasiado tiempo por delante a tenor de cómo avanzan las novedades y los cambios en los diferentes deportes profesionales. En el grupo del Unicaja hay movimientos. Si hace un par de días el Ratiopharm Ulm anunciaba otro par de fichajes, otros conjuntos como el Metropolitans 92 daba por cerrada su plantilla mientras el presidente del Germani Brescia acudía a una reunión de clubes de la competición italiana con una particular premisa: “No jugaremos sin público”.

La postura de Mauro Ferrari, propietario del Brescia, es clara y le pone en un punto de partida difícil de abordar para los demás clubes. La competición italiana también tiene pensado arrancar en las proximidades de octubre y el máximo mandatario del equipo que comparte el grupo B de la Eurocup con el Unicaja explicaba sus razonamientos en una noticia del Brescia Oggi que ha sido repicada en otros medios italianos.

“Más allá de los costes asociados con los cheques anti-Covid, alrededor de 10,000 euros por mes, hay un aspecto que no puedo aceptar absolutamente: puertas cerradas. El baloncesto sin público no se puede hacer: llevaré este mensaje a la reunión de la Liga”, explicaba Ferrari que añadió: “Germani sin audiencia no juega. Si la situación general cambia en octubre, también cambiaré mi posición. Germani está haciendo con todos los patrocinadores de los sacrificios: todo lo que hacemos lo hacemos por la pasión de los seguidores y las familias. Comprometemos tiempo y dinero. Si las reglas no cambian, no jugamos. No vemos Germani en la televisión”.

Está por ver si la postura del jefe del Brescia le sirve para encontrar la manera de que puedan ir aficionados a las canchas de baloncesto o si la solución pasa por distintos repartos de los ingresos que tiene la competición italiana, pero el caso es que una postura similar en la Eurocup podría dejar a los italianos sin jugar, ya que plasmar los protocolos de actuación en los diferentes países que acogerían la competición parece bastante difícil en estos momentos. Además, cada lugar tiene unas particularidades distintas y unas restricciones diferentes.

En cualquier caso, en los próximos días se sabrá más sobre lo que Ferrari planteó al resto de conjuntos transalpinos y aún está por ver las normas y protocolos que se dan desde la organización de la Eurocup para todos los equipos. A menos de dos meses de que en teoría arranque la competición, los conjuntos italianos ya han empezado a trabajar en su mayoría y los españoles lo irán haciendo de manera paulatina en los próximos días. El Unicaja tiene previsto arrancar su pretemporada el día 11 de agosto. Tal vez para entonces ya se sepa algo más sobre las pautas a cumplir o el presidente del Brescia haya cambiado de opinión. La vida sigue en el grupo B con el Unicaja de favorito.