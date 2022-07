Carla Viegas, con España a cuartos de final del Mundial

Nadie dijo que fuese a ser un partido sencillo, un Mundial no es un camino de rosas, aunque sea categoría sub 17. Enfrente un rival que no conocía la victoria en este torneo, pero que vendió cara su piel. España venía de sufrir en su primer partido de la fase de grupos y ganar los dos siguientes con bastante tranquilidad, pero tocó ponerse el mono de trabajo. El combinado nacional se impuso a Mali por un ajustado e inesperado 62-56 y estará en los cuartos de final y eso que el combinado africano llegó a igualar el electrónico en varias ocasiones durante el último cuarto.

Iyana Martín tiró del carro, anotando 20 puntos en sus 30 minutos sobre la pista. Ayudada en la distancia por la malagueña Carla Viegas que consiguió 9 puntos en sus 24 minutos sobre el parqué, su mayor participación de momento en este Mundial sub 17. La jugadora del CAB Estepona venía siendo la máxima anotadora en el global de la selección, pero no tuvo el día en el tiro. Solo uno de siete en triples, un porcentaje poco habitual. Aunque eso sí, dos de tres en tiros de dos puntos y dos de dos en tiros libres, anotando desde la línea de personal en los momentos complicados.

El combinado de Cristina Cantero no volverá a saltar a la pista hasta el viernes 15 de julio, en esa ocasión será para medirse a Australia en cuartos de final, con horario aún por definir. Las australianas se impusieron sin problemas a Bélgica (46-63), a pesar de haber sido terceras de grupo. El combinado español debe descansar y mentalizarse ya en el siguiente encuentro, que será una prueba también dura.