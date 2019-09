El Ciudad de Málaga y la Fundación Victoria renuevan su compromiso con la escuela de balonmano Down

El Club Balonmano Ciudad de Málaga y la Escuela Deportiva Fundación Victoria, encolaboración con la Asociación Síndrome de Down y la Fundación Unicaja, pondrán enmarcha el próximo mes de octubre, y por segundo año consecutivo, un taller debalonmano destinado a chicos y chicas con síndrome de Down. Y es que desde el club deportivo y desde la escuela dependiente de la Fundación Victoria se congratulan de la experiencia del año anterior, calificada de “éxito” y “enriquecedora”, por lo que ambasentidades no han dudado en renovar esta iniciativa “que, posiblemente, con elcrecimiento del taller en número de jugadores y jugadoras, acabará formándose unequipo que compita en liga regulada”, revela el presidente del Ciudad de Málaga,Alberto Camas.

Los entrenamientos se efectuarán todos los viernes, de 17:00 a 18:00 horas, en lapista cubierta del colegio diocesano Cardenal Herrera Oria, en el Pasaje de losAlmendrales, junto al Seminario.

El taller de balonmano para chicos y chicas con síndrome de Down que comenzará el próximo 4 de octubre será impartido por profesionales experimentados y cualificados en Educación Especial.