Copa Davis en Málaga: Calendario definitivo

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció el calendario de la Final 8 de la Copa Davis 2023 que se celebrará en Málaga del 21 al 26 de noviembre. Canadá, vigente campeona del mundo, disputará la primera eliminatoria de la semana el martes 21 de noviembre, regresando a la cancha del Palacio de Deportes José María Martín Carpena para enfrentarse a Finlandia. Es la primera vez que el equipo finlandés ha llegado a los cuartos de final de la Copa Davis, después de sus victorias la semana pasada sobre Estados Unidos y Croacia en el Grupo D.

Australia, capitaneada por Lleyton Hewitt y subcampeona del año pasado, jugará el miércoles 22 de noviembre, y se enfrentará a Chequia, que ganó los nueve partidos que jugó en Valencia la semana pasada para terminar líder del Grupo C.

Las dos eliminatorias de cuartos de final de la parte inferior del cuadro se jugarán el jueves 23 de noviembre. El Holanda vs Italia se jugará durante la sesión diurna, antes del duelo entre Serbia y Gran Bretaña que se celebrará en la sesión vespertina.

Las semifinales se celebrarán el viernes 24 y sábado 25 de noviembre antes de que los dos equipos ganadores compitan para coronarse por el título de Campeón del Mundo de esta temporada en la final de la Copa Davis 2023 el domingo 26 de noviembre.

Calendario

Cuartos de final

Martes 21 de noviembre (1600 CET): Canadá vs Finlandia

Miércoles 22 de noviembre (1600 CET): Chequia vs Australia

Jueves 23 de noviembre (1000 CET): Italia vs Holanda

Jueves 23 de noviembre (no antes de las 1600 CET): Serbia vs Gran Bretaña

Semifinales

Viernes 24 de noviembre (1600 CET): (Canadá o Finlandia) vs (Chequia or Australia)

Sábado 25 de noviembre (1200 CET): (Italia u Holanda) vs (Serbia o Gran Bretaña)

Final

Domingo 26 de noviembre (1600 CET): Ganador de Semifinales 1 vs Ganador de Semifinales 2

Las entradas de para la Final 8 están disponibles aquí.

Dieciséis equipos compitieron en cuatro ciudades anfitrionas durante la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis 2023, con miles de seguidores en Bolonia y Manchester viendo cómo Italia y Gran Bretaña se convertían en las dos últimas naciones en asegurar sus plazas en Málaga en un dramático domingo final.

La celebración de la Final 8 de la Copa Davis en Málaga forma parte de una asociación más amplia entre la ITF y la Región de Andalucía, que también verá como las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge se celebran en Sevilla (del 7 al 12 de noviembre), y la final de la edición junior de Málaga ambos certámenes en Córdoba (30 de octubre-6 de noviembre).