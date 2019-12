La Copa del Rey abre una semana exigente de competición. Viña Albali Valdepeñas aparece como el primer desafío que se le presenta al BeSoccer UMA Antequera antes de visitar en el campeonato doméstico al Real Betis FS en la penúltima jornada de la primera vuelta en Segunda División. El equipo revelación de la máxima categoría y rival el curso pasado por la salvación regresa este martes 10 de diciembre, a las 20:30 horas, al Pabellón Fernando Argüelles en la eliminatoria a partido único de los dieciseisavos de final del torneo del K.O. Un duelo emocionante por el reencuentro de dos escuadras acostumbradas a grandes batallas por la victoria en anteriores ocasiones y que ahora pelean por el botín de acceder a la ronda de octavos.

Viña Albali Valdepeñas se estrena en la Copa en la Ciudad de Los Dólmenes, sin embargo, el plantel verde superó el compromiso inicial en la cancha del Melistar FS (1-3). Dos dinámicas muy positivas se cruzaran en el 40x20 dejando provisionalmente la Liga a un lado. Los de David Ramos ocupan la cuarta posición en Primera con 22 puntos. En sus últimos envites acumula tres victorias seguidas ante Servigroup Peñíscola FS (4-5), ElPozo Murcia (4-2) y Jimbee Cartagena FS (4-1) más un meritorio empate en la cancha de Movistar Inter FS (1-1). Por otro lado, los pupilos de Manuel Luiggi Carrasco Moli avanzan con paso firme en el segundo escaparate del fútbol sala nacional. De los nueve triunfos en su casillero, siete se han producido de forma consecutiva, y aún no conocen la derrota. El espectáculo está garantizado entre dos contendientes en auge de juego y resultados cuyos enfrentamientos de la pasada campaña se decantaron del lado azulón.

En una semana decisiva tras un choque con un rival directo, Moli manda un claro mensaje de proseguir paso a paso. “Desactivamos en Liga y pensamos en el partido de Copa, porque sabemos que es un rival que está en un buen momento y con un nivel altísimo. Hay que competir el choque, vamos a disfrutarlo e intentarlo.Una piedra en el camino muy difícil de pasar, pero hay que afrontarlo. No sé decirle a un equipo cómo hay que perder o cómo no competir para quedarnos fuera. Todo lo contrario. Los jugadores salen a competir al máximo. Esperemos que esto no nos cicatrice para la Liga y que sigamos igual. Pase lo que pase, vamos a intentar pasar de ronda, ya sabemos que no es fácil”.

Sin tiempo para descansar, el próximo partido será ante el Real Betis. “No pienso en el partido en Sevilla. En Copa jugarán todos los que pueda meter y daremos descanso a los que más lo necesiten, porque nuestra plantilla es súper corta”, concluyó.