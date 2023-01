Costa del Sol Málaga - Mecalia Atlético Guardés: Duro revés para empezar el año (20-26)

Derrota dolorosa del Costa del Sol Málaga en el primer partido del 2023. Sabor amargo para inaugurar el nuevo año en Carranque con un tropiezo holgado frente al Mecalia Atlético Guardés (20-26). Se mostraron superiores las gallegas, que no dieron opción a las panteras. Tercera derrota de la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, donde momentáneamente las de Suso Gallardo conservan la tercera plaza a falta del cierre de la jornada 11. Ahora el calendario se empina con un tramo donde el próximo rival es el líder, el Super Amara Bera Bera.

El encuentro estaba espeso en su inicio, los goles se mascaban. Le costaba mucho anotar a ambos conjuntos y la igualdad se mantenía en el marcador (2-2, 5-5). No fluía el ataque de las de Suso Gallardo, que iban encontrando atajos para agarrarse al duelo. Las de Abel González pegaban el primer estirón, que era un puñetazo serio en la mesa. El 8-12 resonaba y mandaba un aviso cristalino. El técnico malagueño pedía tiempo muerto para reestructurar, pero no conseguía tocar la tecla. Al descanso, 9-12.

Tenían 30 minutos por delante las panteras para darle la vuelta. Tiempo suficiente. Pero no había buenas sensaciones. Atrás no existía la red de seguridad habitual y adelante tampoco fluía. No levantaba el pie el Guardés, que enseñaba el colmillo. Las distancias se mantenían, con Patricia Lima ahora al mando (12-16). Había chispazos de las malagueñas, pero emergía la figura de Sol Carratú. La argentina desmontaba varias oportunidades que eran una bombona de oxígeno. A los 50 minutos las gallegas asestaban la cornada definitiva. Un 15-23 que ya dejaba sin opciones.

Tropiezo duro para el equipo costasoleño, que permanece de momento tercero. Paso atrás en la pelea por consolidarse en la zona más alta de la Liga Guerreras Iberdrola y segunda derrota en Carranque de esta temporada. Ahora hay 10 días para observar errores y cambiar el chip. El sábado 21 vuelve a Málaga el líder, el Super Amara Bera Bera. Las vascas exigen la mejor versión para poder competir. Tiempo suficiente para resetear. Inicio duro de 2023.