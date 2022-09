El Costa del Sol Málaga visita al Barakaldo (19:30)

El Costa del Sol Málaga regresa al País Vasco para conseguir su segunda victoria a domicilio. Las panteras afrontan su tercer partido de la Liga Guerreras Iberdrola este sábado a las 19:30 en el polideportivo Lasesarre ante el Barakaldo. El combinado de Suso Gallardo llega a la cita con muy buenas sensaciones, ya que hace dos semanas debutaba con victoria ante el Bera Bera en territorio vasco y ahora acaban de recibir un doble premio, Mejor equipo y Mejor Entrenador del Año para Suso Gallardo, en los Premios de la Gala del Deporte 2022 de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga.

Ambos acontecimientos servirán para subir la moral del conjunto malagueño tras haber caído por dos tantos en su debut en el pabellón de Carranque ante Rocasa Gran Canaria. La expedición malagueña se encuentra ya en territorio vasco donde Virginia Fernández analizó este próximo duelo: "Siempre cuesta jugar en Barakaldo, cuesta separarse en el marcador. En conjunto trabajan muy bien, suben rápido el balón, tienen una portería que te puede complicar el asunto. Lo importante es seguir concentradas en este buen trabajo. Hay que ir con humildad y ganas de traerse esos dos puntos". Aunque este partido tiene un detonante trampa, pues el Barakaldo todavía no conoce la victoria en estas dos jornadas ligueras: "Un equipo que necesita una victoria y qué mejor que en casa. Enfrentarse a un Málaga siempre gusta, va a ser interesante. Vamos a tener que luchar al 100%". Habrá que ver si el técnico malagueño no echa en falta las bajas de Estela Doiro y Sol Azcune.

La guardameta costasoleña también aprovechó para pedir calma tras la derrota sufrida en casa: "La temporada es super larga, es muy importante esta jornada para conseguir dos puntos fuera de casa. Tenemos que ser positivas y estamos trabajando bien para conseguir cosas", además de añadir que su equipo "llega bien, no podemos tirar la toalla por un partido perdido en casa. Los ánimos están bien, estamos trabajando duro, con constancia y con ilusión por lo que viene por delante. No podemos agachar la cabeza".

Además, la cancerbera recordó que lo importante es ser regulares para estar en los playoff: "No podemos quedarnos tranquilas con el tema del playoff, hay que ir partido a partido. Hay que querer esos dos puntos todas las semanas para estar en la mejor posición posible en el playoff. Hay que pensar en lo que viene por delante. Hay que seguir trabajando y jugando partido a partido". Esta nueva edición liguera "mejorada" no será sencilla y esta próxima prueba será crucial para calificar el arranque de las panteras. Si desean recibir elogios no deberán tener compasión ante el Barakaldo, un conjunto que todavía no conoce la victoria.