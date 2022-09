Elena Cuadrado y Gaby Pessoa, savia fresca para mejorar la plantilla del Costa del Sol Málaga

Este viernes el conjunto de Suso Gallardo saltará al parqué del polideportivo Josean Gasca para medirse a la vigente campeona de la Liga Guerreras Iberdrola (18:15 horas). El Costa del Sol Málaga arranca el campeonato liguero, donde el año pasado terminó segunda, con algunos cromos nuevos en su plantilla, es el caso de la brasileña Gabi Pessoa y la palentina Elena Cuadrado. Este primer encuentro será un duelo de Supercopa adelantado, campeón de liga y copa frente a frente.

Gabi repasó horas previas al encuentro por qué decidió venir a Málaga: "Por Isa Medeiros, que es mi mejor amiga y jugamos juntas en Brasil y también porque me gustó mucho jugar aquí". Por su parte, Elena se deshace en elogios y admite que el equipo malagueño tiene buena reputación nacional: "El club lleva varias temporadas haciendo las cosas muy bien, consiguiendo resultados. El nivel de profesionalidad del club es superior al de la mayoría de clubes de la liga y eso de puertas para fuera te llama mucho la atención".

Además, la internacional española oro en los Juegos del Mediterráneo de Orán explica que al ser una jugadora joven "te anima para seguir mejorando y cogiendo experiencia", mientras desvela que la llamada del entrenador fue crucial: "Cuando Suso contacto conmigo me lo planteé bien a fondo y fue una buena decisión venirme para Málaga". Sin embargo, el fichaje de Gabi no fue tan sencillo de realizar como el de la palentina debido al tema burocrático: "Es un problema que vivo siempre, es normal, fue un poco difícil porque después de llegar tuve que jugar dos partidos seguidos y entonces estaba un poco perdida, es normal". Aunque admite que las chicas le ayudaron mucho y "ya está todo bien".

Ambas coinciden en que este vestuario es una familia. La misma unión que se muestra en la pista se percibe de puertas hacia dentro. "Ya conozco a algunas, ya jugué contra ellas antes y fue todo muy bien", explicó Gabi sobre su acogida, algo que corrobora Elena: "Me he sentido muy cómoda, al estar tan lejos de casa me pensaba que iba a estar un poco más... pues fuera de casa, pero la verdad que el club, las chicas, la gente, la directiva y la gente de fuera vinculada con el club nos acogieron muy bien a todas las que hemos llegado de fuera. Yo me siento muy cómoda, con todas muy bien y estoy muy contenta de la acogida".

Las recién llegadas también hablaron de la afición, "el partido del domingo contra Rocasa para nada me esperaba que viniera tanta gente y más siendo fuera de Málaga, que era en el Rincón, y vino un montón. Eso sin duda ha sido gracias a lo que han ido consiguiendo estas temporadas pasadas, los títulos, la final europea que jugaron en casa cuando jugaron en el Carpena", confesó la joven palentina, antes de confirmar que los títulos "hacen que la gente se vaya animando y creo que poco a poco la gente se va a ir animando más". Gabi siguió la línea de su compañera de vestuario: "La afición me gustó, porque había mucha gente un domingo a 40 grados en la grada animando todos los goles".

Ambas jugadoras llegan en un año difícil, pues las panteras llegan tras ser campeonas de Copa y subcampeonas de Liga y Europa, además este año darán un paso en la competición europea, subiendo un peldaño la complejidad. Mientras la brasileña admite que está feliz porque va a jugar Europa, "son otros desafíos", la internacional española confiesa que la presión "siempre está ahí, siempre que sales de tu entorno de confort la presión está ahí, pero si la controlas también puede jugar en tu favor". Será clave que Cuadrado la controle para que rinda a su mejor nivel: "Manejarla un poquillo, no irse a las nubes ni mucho menos, estar con los pies en el suelo y poco a poco ir viendo el rol en el equipo, seguir mejorando y trabajando para hacerlo lo mejor posible. El objetivo grupal ganar todos los títulos que se puedan", aunque reconoce que para ella el que más ilusión le haría sería "la Copa de la Reina, porque tengo esa espinita clavada de haber caído en dos finales".

Por último, a pesar del cambio de formato liguero a play off, las panteras tienen claro que van a luchar por el campeonato y no descartan ser campeonas, según opina Gabi: "Estamos haciendo todo para ganar la liga y hay más oportunidad de ganarla. Antes era todos contra todos, pero el play off da más oportunidad a todos los equipos". Eso sí, dejó claro que si tu pierdes un partido, puedes recuperarlo, pero "si tienes un mal día te vas a la casa". Ahora toca "un partido muy difícil ahora contra Bera Bera, pero mejor empezar por los más difíciles. Los partidos duros contra un equipo contra Bera Bera, que suele ganar la liga, son los que gusta jugar", aclaró la brasileña Gabi.