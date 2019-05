La temporada regular de Tercera División llegó a su fin este domingo. Tras 42 jornadas de competición se sabe ya con exactitud qué tal le han ido a cada uno de los nueve conjuntos malagueños que conformaban este Grupo IX de Tercera División. Muchos llegaban a este última fecha con el trabajo hecho pero quedaba por esclarecer los peligros del descenso y cabía la posibilidad de que el Antequera le birlara la tercera plaza de play off de ascenso a El Palo. Y así fue.

Antequera-Guadix (6-1)

El Antequera tenía que ganar su último partido –regular– en El Maulí y esperar un tropiezo de El Palo para alcanzar la ansiada tercera plaza que, hace un mes parecía imposible, pero que la racha excelsa de resultados ha permitido obtener. Se cumplieron todos los requisitos para que así fuera. Los blanquiverdes se valieron de un recital excelso del Alberto Aguilar, pichichi del equipo con 20 dianas, tres de ellos los logró ayer. Suyo fue el primero (10’) y el segundo (15’), aunque entre medias empataba el partido Pedro Corral. Antes del descanso Joselillo hacía el 3-1 y tras el descanso y la expulsión del visitante Alberto; Aguilar, Iván y Álex Portillo cerraban la goleada.

El Palo-Vélez (1-1)

El bajón de El Palo en la recta final del campeonato permitió que el Antequera le quitara una tercera plaza que parecía amarrada. Deben ponerse a punto los malacitanos de cara al play off de ascenso que lucharán desde la cuarta plaza, el camino más complicado. Un golazo de Javi Fernández de libre directo al borde del descanso amargaba a los paleños, que no encontraron reacción hasta el tramo final, con el testarazo de un imperial Nacho Aranda en el 87’. Los cinco de descuento no fueron suficientes para darle la vuelta al marcador.

Alhaurín de la Torre-Alhaurino (1-1)

El duelo entre las dos Alhaurín, de la Torre y el Grande, se saldó con un empate. Era el resultado que valía a ambos y la rivalidad queda a un lado cuando se habla de salvación. Ambos cierran la temporada con su sitio asegurado un año más en Tercera tras el ascenso del pasado curso. Un gol de Diego de penalti puso a mandar al Alhaurino antes del descanso. A la hora de partido Kike empataba y dejaba el reparto de puntos listo.

Juventud de Torremolinos-Rincón (0-2)

Con el 1-1 en Los Manantiales las opciones del Juventud de Torremolinos de hacer matemática su salvación eran escasas, tenía que ganar goleada y fue el Rincón el que se llevó los tres puntos de El Pozuelo. Semi Ramírez abrió la lata a los 22 minutos de juego dando el control a los axárquicos. El partido comenzaría a subir de tono a medida que se agotaba el tiempo. La expulsión de Álex Tejada y del técnico Ibón dio pie al 0-2 de Bonilla, con el que cerraba el encuentro el Rincón. Ambos tendrá que esperar a la resolución del play off para saber si se quedan en Tercera.

San Pedro-River Melilla (3-2)

El San Pedro se despide de la categoría con un triunfo ante el River Melilla. Sarmiento, Coqui y un tanto en propia daban la última alegría para los rojinegros.