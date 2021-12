El derbi se lo queda el Antequera (3-1)

El Antequera CF se llevó el derbi provincial ante el Vélez CF en El Maulí (3-1) y rompe con las dos derrotas consecutivas que acumulaba y de paso, frena a los axárquicos y les superan en la tabla. El cuadro blanquiverde acaba la jornada séptimo a cinco de los play off de ascenso y los blanquillos, décimos, a siete.

Fue un partido que dominó el Antequera o, al menos, supo llevar más a su terreno. El Maulí estaba de su lado en un partido que se notó la tensión de un derbi, el primer en Segunda RFEF. Fue de hecho el cuadro local el que llevó las primeras acciones de peligro al arco de César hasta que logró abrir la veda en el 17'. Un gran disparo de Sergio García puso por delante a los blanquiverdes, que dominaba con soltura. Fue el propio Sergio el que puso una pelota medida para que Javi Hernández decidiera con un buen golpe a la media hora de partido y pusiera tierra de por medio.

Con el 2-0 en el marcador el Antequera fue mucho más contemplativo y se dedicó a conservar esa diferencia en el marcador y jugar al contragolpe. El Vélez tuvo una ocasión al borde del descanso de Kaya, que tuvo que entrar en sustitución de Gonzalo, que caía lesionado. El centrocampista cabeceó una buena pelota que obligó a Iván Moreno a lucirse.

Las cosas no irían mejor para el Vélez tras el descanso. Sergio García firmaba su segunda asistencia para el 3-0, ésta para Javi López que no perdonó para dejar listo para sentencia el encuentro. El cuadro axárquico apretó en la recta final y a falta de cuarto de hora Zamorano recortó con el 3-1 y que dio alas a su equipo. Pero el marcador no se movería más y los puntos se quedaba en El Maulí, en el casillero del Antequera.

Nacho Pérez, técnico de los antequeranos, se mostró muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores en rueda de prensa: "Los chicos se han dado cuenta de la importancia de este partido y han estado enchufados en todo momento. Hemos dominado y hemos creado muchas ocasiones. Tenemos que tener las ideas muy claras y los pies en el suelo".