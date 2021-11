El Iberoquinoa Antequera no tuvo opciones en el Palau (45-19)

El FC Barcelona no permitió al Iberoquinoa Antequera soñar con tener opciones de sumar en su visita al Palau Blaugrana. El conjunto barcelonista tuvo una gran concentración desde el minuto uno y no dejó a los jugadores de Lorenzo Ruiz estar cerca en el marcador ni siquiera en los primeros minutos. Derrota esperada por el cuadro antequerano, que no consiguió oponer resistencia a la superioridad de su rival.

El Barcelona no dio opción a la sorpresa. El cuadro blaugrana puso gran intensidad desde el arranque del choque y fue capaz de poner distancia en el marcador desde prácticamente ponerse en juego la bola. En apenas diez minutos, el marcador ya reflejaba un claro 8-2 en el electrónico. Pese a la buena propuesta de juego del Iberoquinoa Antequera, la dura defensa rival evitaba que los visitantes sumasen con facilidad tantos en su casillero. Y es que los de Antonio Carlos Ortega estaba tan fuertes atrás que el cuadro antequerano consiguió únicamente ocho tantos al descanso, lo que hizo que se fuese a vestuarios con catorce goles de desventaja (22-8).

No cambió el panorama tras el descanso y la distancia continuó ampliándose. Los ataques antequeranos se chocaban contra la defensa rival y los contragolpes permitían sumar a los barcelonistas, que llegaron a disponer de una renta a su favor por encima de los veinte goles a partir del minuto 50 (36-15). Aquí la resistencia del Iberoquinoa Antequera se resintió, terminando cayendo por un contundente 45 a 19. La noticia positiva, el debut en Asobal de otro canterano, el joven Lorenzo Ruiz que, además, anotó su primer gol en la máxima categoría.

Toca levantar el ánimo en el Iberoquinoa Antequera que debe dar lo mejor de sí antes del parón para lograr irse con más de dos puntos en su casillero logrando sumar en los tres encuentros que le quedan por disputar en este 2021 que finaliza.