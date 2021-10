Lucha sin premio (4-3)

Primer traspié del BeSoccer CD UMA Antequera en la campaña 2021/2022. Llegó en el desplazamiento a Alzira. Un choque en el que mereció algo más. No tuvo la fortuna de materializar el elevado número de ocasiones creadas y la reacción final fue insuficiente. Hasta el final luchó con todo, pero no pudo evitar la victoria de los anfitriones que supieron aguantar la ventaja (4-3). Pedro García y José Carlos marcaron los dos únicos tantos de la primera mitad (2-0). En la segunda parte no se perdió la alta intensidad sobre el 40x20. José Carlos marcó su segunda diana en el encuentro (3-0), Ángel anotó el 3-1 y, rápidamente, Rafa Ara replicó con el 4-1. En la recta final, el ataque de cinco con portero-jugador ajustó el resultado con una asombrosa diana de Burrito y un gol más de Ángel (4-3).

Una vez finalizado el ciclo de tres partidos con los filiales, rivales muy incómodos, apareció en el calendario una visita muy dura a una cancha en la que hay un gran ambiente de fútbol sala y el público aprieta muchísimo, el Palau D’ Esports de Alzira. La entrada al choque de los guerreros universitarios fue excelente. Muy concentrados y presionando con intensidad. Miguel tuvo un lanzamiento cruzado al poste que pudo inaugurar el electrónico en el minuto 2. Las ofensivas no cesaron y Óscar tuvo también el gol en un remate tras saque de banda de Raúl Canto. El 0-1 no legó y el cuadro local empezó a crecer en busca de su oportunidad. Yiyo tuvo que intervenir, por primera vez, en un potente chut de Peloncha al primer palo. Este jugador fue clave en la acción del 1-0 un poco más tarde. Lanzó con potencia una falta, el portero despejó el cuero y Pedro García aprovechó el rechace para mandar con la rodilla el cuero al fondo de las mallas.

Alzira se colocó por delante en la contienda y no tardó en ampliar la ventaja. Rafa Ara, en el minuto 9, dejó solo a José Carlos con un preciso pase en diagonal que no desaprovechó (2-0). A partir de esta segunda diana, Nacho Serra se erigió en el gran protagonista del duelo con innumerables paradas que evitaron un gol del plantel verde. Sacó una mano providencial en un disparo de Cobarro a la escuadra, puso el pie en un tiro raso de Burrito y apareció, ágil, para despejar varios intentos de Dani Ramos. Esta actuación del guardameta local permitió aguantar el resultado al descanso. La obligación de arriesgar más en un conjunto que otro se notó en el casillero de faltas. Óscar cometió la quinta, pero no llegó una nueva infracción que permitiera un lanzamiento desde los 10 metros.

El paso por los vestuarios le sirvió a José Antonio Borrego “Tete” para charlar con sus jugadores, analizar lo ocurrido en los primeros minutos y poder mejorar en la segunda mitad. El inicio así lo reflejó con un zurdazo de Pablo y una volea de Alvarito. No hubo acierto en la finalización, sin embargo, José Carlos sí lo tuvo en una veloz transición (3-0). Un marcador demasiado abultado que no reflejó el esfuerzo ni las ocasiones de la escuadra que actuó de visitante. En el minuto 29, antes de encarar la recta final del choque, un zurdazo de Ángel terminó en el fondo de la red después de tocar en defensor (3-1). Muy poco tiempo duró la reacción tanperseguida. Rafa Ara recibió de espaldas a portería, se giró y firmó el 4-1 que le dio una mayor tranquilidad a la formación dirigida por Braulio Correal.

Se puso muy complicado el objetivo de sacar algo positivo. Los miembros del plantel antequerano no se dieron por vencidos y acumularon muy buenos minutos con el ataque de cinco con portero-jugador. Encerró a su adversario y tuvo la opción de ajustar mucho el resultado. Burrito se inventó una vaselina asombrosa. Bajó un envío en largo con la calidad que atesora y sorprendió a Nacho Serra con un toque sutil (4-2). Miguel, con el portero-jugador en ataque, soltó el cañón de su pierna derecha varias veces. El palo, en todas, le privó de la recompensa del gol. No tuvo suerte el capitán. El último minuto fue trepidante con el tanto de Ángel en el segundo palo a pase de Burrito (4-3). Family Cash Alzira FS sufrió, resistió y se llevó el triunfo. El BeSoccer CD UMA Antequera nunca dejó de pelear y debe tomar nota de este compromiso. La exigencia de la categoría es muy alta y no va a ser fácil puntuar en ninguna pista. El próximo martes 12 de octubre, a las 13.00 horas, el Unión África Ceutí visitará el Pabellón Fernando Argüelles.