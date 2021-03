Davidovich cae ante Krajinovic en Dubai

Alejandro Davidovich quedó eliminado en la segunda ronda del Dubai Duty Free Championship ante el serbio Filip Krajinovic, cabeza de serie número 14 y número 33 del mundo, por 7-5 y 6-4. El malagueño había ganado en la víspera en el ATP 500 de los Emiratos al moldavo Radu Albot.

El partido estuvo en detalles y en un momento de bloque de Davidovich. Se pasó del 5-4 en el primer set a favor a ceder cinco juegos consecutivos que fueron letales. Perdió la primera manga y empezó cuesta arriba la segunda, no pudiendo levantarla ya hasta el final después del 2-0 de arranque. Le costó el partido.La diferencia esencial en un partdo muy igualado estuvo en la culminación de los puntos de breaks. Concedió tres Davidovich y sólo pudo salvar uno, el juego decisivo en cada set en esa racha mala. En cambio, Krajinovic, de 29 años y experimentado en el circuito, levantó los cuatro que tuvo el malagueño a lo largo del partido, no pudo romper el saque del rival. Sólo ganó siete puntos más (64-57) el serbio, lo suficiente para llevarse el partido en sólo dos sets.

“Las condiciones han cambiado mucho después de jugar un mes en pista cubierta. Vine a Dubái, estuvimos entrenando una hora y media y ya tuve que que jugar ante Radu. No ha habido esa buena preparación para estar aquí. Pero venía bien mentalizado para lo que me podía encontrar, que iba a ser una pista rápida”, había analizado tras el primer partido Davidovich, tras el que reconoció que no había jugado bien, pero confiaba en que pudiera llegar lejos. Pero no pudo ser, aunque había por delante el atractivo de un enfrentamiento con Thiem.

Va ganando partidos en todos sus torneos Davidovich, lo cual es bueno para mantenerse, pero subir en el ranking obliga a llegar más lejos. El siguiente torneo en el que está inscrito el malagueño es el Miami Open, primer Master 1000 de la temporada y que se celebrará desde el 24 de marzo hasta el 4 de abril. Tiene plaza en el cuadro final garantizada.