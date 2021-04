Davidovich: “En casa te motivas 200 veces más”

Una de las grandes sensaciones de este Andalucía Open será Alejandro Davidovich. El malagueño lleva ya unos meses entre los 60 mejores jugadores del mundo. Ha jugado en Montpellier, Marsella, Rotterdam y Dubái y en todos los torneos ha ganado algún partido, aunque el tope haya estado en los cuartos de final. Pero ha tenido victorias de tronío, como la que tuvo ante Roberto Bautista en Rotterdam. Davidovich prefirió no acudir al Masters 1000 de Miami tras un movido comienzo de temporada, en el que tuvo que renunciar por el Covid-19 a viajar a Australia, con cuatro semanas seguidas de competición después. Prefirió preparar la temporada de tierra batida y el primer torneo será en casa, siempre un aliciente.

“Obviamente jugar cualquier torneo en casa es siempre una alegría, pero que sea un ATP 250 que es lo que básicamente estoy jugando por todo el mundo ahora me supone una gran emoción. Ojalá se permita algo de público y que así mi familia y mis amigos puedan venir a animarme y a disfrutar del ambiente. Va a ser un cuadro bastante duro, pero poder disfrutar del primer torneo en tierra aquí y ya seguir con la gira europea será bonito”, decía el tenista malagueño en la página web del torneo. Davidovich ha entrenado regularmente en Puente Romano, alguna vez con Novak Djokovic en sus estancias en Marbella. “Al final jugar en casa es siempre un plus, quieras o no te motivas como 200 veces más que jugando en cualquier otro lugar. Aparte con el clima que tenemos y las instalaciones de Puente Romano, es obviamente una ocasión para disfrutar. Ojalá pudiese estar en una final, contra cualquiera, pero llegar a una final y sobre todo en casa, para mí sería superbonito, y más aún si ya pudiera alcanzar el trofeo… pues se me ponen los pelos hasta de punta de solo pensarlo”.

"Será extraño porque a pesar de tener a mi entorno tan cerca no podré hacer lo habitual”

“Estamos como metidos en una burbuja real, ni veo las noticias, vamos del hotel al club y del club al hotel, sin poder salir a ningún lado, sin poder dar un paseo, es como estar pensando 24 horas al día en tenis, solo tenis. Al final tienes como mucho tiempo libre, no puedes salir de la habitación y tienes que arreglártelas como sea. En Marbella será extraño, porque a pesar de tener todo mi entorno tan cerca, no podré hacer lo habitual de comer con ellos, dormir en mi casa, ver a mis amigos…”, relata Davidovich sobre su experiencia esta temporada con las burbujas por la pandemia, antes de expresar sus objetivos: “Básicamente seguir mejorando tanto fuera como dentro de la pista. Si ya hablamos en tema de ranking ojalá poder terminar el año en torno al Top 30, jugar la Copa Davis con España e intentar ir a los JJOO”.