Davidovich: "Ha sido un drama ponerme los calcetines"

Alejandro Davidovich afirmó que afrontó "roto" físicamente los cuartos de final de Roland Garros contra el alemán Alexander Zverev, agotado por el cansancio de la mejor semana de su vida y afectado por un dolor agudo en la espalda.

"Estoy un poco decepcionado conmigo mismo, sabía que iba a ser un partido duro. Cuando terminé con (Federico) Delbonis (su rival en octavos), no podía ponerme un calcetín, estaba físicamente bastante mal, no sabía si iba a entrar a pista, porque no quería hacer lo que he hecho, quería vivir el momento", señaló el español tras perder 6-4, 6-1 y 6-1.

"He empezado bastante bien, pero a lo largo del partido no estaba ni mental ni físicamente. Me pesaba todo. Han sido dos semanas aquí bastante duras, partidos intensos con muchas emociones, eso es lo que me llevo al saco, me va a venir bien para el futuro", agregó el tenista de 22 años recién cumplidos.

Tras haber superado dos duelos a cinco sets camino de los primeros cuartos de un Grand Slam de su carrera, Davidovich señaló que su cuerpo le dijo basta.

"Ayer [por el lunes] entrené 20 minutos. Tenía un dolor de espalda bastante agudo, pasé horas con el fisio. Me levanté mejor, pero ha sido un drama ponerme los calcetines", señaló el jugador que no quería dejar una mala imagen en su mejor torneo.

"Me he superado. Acabar así un Roland Garros es duro mentalmente, sé que estoy jugando bien, pero me ha fallado el físico, la mentalidad. No quería dar esta imagen. Pero estaba roto, no sabía si podía dar el 100 %. Lo he dado todo el primer set, pero el segundo y el tercero estaba KO", agregó.

Pese a todo, destacó cosas positivas de su paso por Roland Garros: "Estar en cuartos ha sido un sueño hecho realidad tras años de verlo en la tele. Es gratificante. Pero me voy con una espina que no quería. Tengo que mejorar muchas cosas, voy a estar otros años luchando por unos cuartos contra rivales top", prometió.