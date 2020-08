Davidovich redebuta en Nueva York

Alejandro Davidovich retoma la competición de máximo nivel esta madrugada en Nueva York, en el Western & Southern Open, que se celebrará en la capital del mundo en vez de Cincinnati, el lugar habitual y previsto, para crear una burbuja de seguridad previa al US Open, que arrancará el próximo lunes 31 de agosto.

El malagueño, que ha jugado varios torneos de exhibición en España en esta vuelta progresiva de la competición, está desde la semana pasada con su equipo en Nueva York y reemprenderá su aventura en la primera ronda de la fase previa frente al lituano Ricardas Berankis, un jugador ya experimentado de 30 años y que ocupa el puesto 72 del ATP Tour. Davidovich ocupa el puesto 97. Ello le permitirá acceder al cuadro final del US Open, para el que no habrá fase previa.

Davidovich está alojado a unos 30 minutos de Flushing Meadows y los tenistas sólo pueden salir del hotel para entrenarse y pasan frecuentes test. Hubo un positivo de un técnico en la burbuja que se ha creado para evitar infecciones. “Aquí está todo muy controlado. Nos estamos haciendo test que nos van diciendo si alguien es positivo o negativo. Las medidas son llevar mascarilla en todo momento, mantener la distancia de seguridad…”, indica en declaraciones a la web del ATP Tour: “Parece un parque de atracciones. El club nos ha ofrecido muchas cosas para no aburrirnos, ya que no podemos salir ni del hotel ni del club. Tenemos muchas cosas para entretenernos y se agradece porque de no ser así estaríamos en la habitación todo el día”. A través de las redes ha mostrado esos piques con su entrenador Jorge Aguirre, y su preparador físico.

El malagueño ha tenido un maestro de lujo en la preparación para esta gira exprés norteamericana, Novak Djokovic, con el que ha trabajado regularmente en Marbella. “Estoy muy contento de haber entrenado con Djokovic. Fue una experiencia bastante buena. Siempre lo había visto por la televisión como un tío de diez, pero en persona puedo decir que es un tipo de veinte”, dice Davidovich en declaraciones al ATP Tour: “Me ha puesto las cosas muy fáciles, ha sido muy cómodo entrenar con él. Se aprende mucho, ya que estás dos horas entrenando a tope y pegando cada pelota donde tiene que ser”.

A pesar de que reconoce que no pudo ganar ningún set al mago serbio, la experiencia ha sido la mejor preparación posible antes del inicio de la gira americana. “En todo momento tienes que estar concentrado porque te exige un nivel bastante alto. Seguí su ritmo y me aportaron mucho esos diez días antes de venir aquí. Entrenando por aquí, en Estados Unidos, lo voy notando”.

Acerca de cómo ha llevado el confinamiento, Davidovich decía que "el primer mes lo llevé muy bien, hice bastantes cosas. Seguí entrenando en casa, ya que me mandaban cada día mi planificación para entrenar. Dentro de lo malo estuve entrenando y pude dedicarme a mis hobbies como cocinar. También hice cursos online que ofrecía la ATP, además de ver series o jugar con mis amigos a la videoconsola”.

“Creo que todo el mundo viene con hambre, todos estamos con muchas ganas después del confinamiento y va a estar todo muy reñido en todas las rondas”, acaba el malagueño: “Hemos entrenado estos últimos dos meses al máximo para competir lo que queda de año, que es muy poco. Todo lo demás que tenga que venir, ya se verá”.