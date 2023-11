Djokovic, sobre el público británico: "Hubo falta de respeto todo el partido"

Tras su victoria ante Cameron Norrie, Novak Djokovic habló largo y tendido en la sala de prensa del Martín Carpena. Agradeció a la afición serbia lo que supone sentir su apoyo, así como el de su familia. "No hay superpoderes, pero definitivamente me brindan la gran energía y el apoyo que necesito y que siempre les doy la bienvenida. Me alegré mucho, obviamente. Era bastante tarde para los niños, pero se quedaron. Sé dónde estaban sentados, así que sí, los besos fueron para ellos y para la familia, es decir, aquí. Mis padres están aquí y mi hermano también. Se siente especial, se siente diferente. Obviamente representar a tu país, ser parte del equipo con amigos y familiares alrededor, es simplemente una semana muy diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado. Estoy muy feliz de haber podido contribuir a la victoria de Serbia", decía el crack de Belgrado.

Djokovic tuvo al final un cambio de pareceres con la afición británica, que no le dejaba hablar por la megafonía. El serbio se lo reprochó de manera vehemente. "Bueno, prácticamente fue todo el partido. Falta de respeto, pero repito, eso es algo para lo que debo estar preparado. Ya sabes, en la Copa Davis, es normal que a veces los aficionados se pasen de la raya, pero, ya sabes, en el calor del momento, tú también reaccionas y, en cierto modo, cómo decirlo, demuestras que no permitiré este tipo de comportamiento. Pueden hacer lo que quieran, pero yo voy a responder a eso. Eso fue lo que paso. Y al final, para quienquiera que estuviera allí, ya vieron, yo estaba tratando de hablar y ellos deliberadamente comenzaron a tocar la batería para que no hablara y estuvieron tratando de molestarme durante todo el partido. Entonces, sí, al final charlamos un poco", bromeaba Nole.

Se le preguntó si estaba tan fresco como parecía: "Bueno, para ser honesto, es más una apariencia. Me alegro de tener un aspecto fresco, pero para ser honesto, no lo estoy realmente. Creo que es lo esperado, considerando la cantidad de torneos y partidos que jugué últimamente. No puedo estar más feliz. Obviamente he estado jugando el mejor tenis que he jugado y me siento confiado, aprovechando esta ola de confianza. Estar en la cancha con mi país siempre es un empujón extra, una motivación extra, así que realmente no estoy pensando en lo que sucederá la próxima semana. Obviamente, una parte de mí espera descansar, recalibrarse y dejar la raqueta a un lado, pero en este momento todavía no puedo permitirme disfrutar de esos pensamientos sobre las vacaciones".

"Casi cualquiera que sea parte de la Copa Davis aquí realmente dice lo mismo. Es un absoluto honor y privilegio representar al país, llevar la bandera en tu camiseta cuando estás en la cancha. También es más responsabilidad. Cuando miro al banco, normalmente no hay nadie sentado allí. Ya sabes, mi capitán está sentado allí y obviamente también es mi amigo de la infancia. Ganamos la Copa Davis juntos en 2010, y hace unos días dijimos cuánto contribuyó realmente esa victoria a nuestro éxito individual en nuestras carreras", rememoraba Djokovic sobre lo que supuso aquel título y sobre lo que supone este reto: "Así que realmente disfrutamos jugar para nuestro país. Hay un gran espíritu de equipo. Creemos que tenemos una buena oportunidad y una buena posibilidad de conseguir el título. Obviamente, ya sabes, semifinales, jugar contra una nación muy fuerte. Y creo que el hecho de haber estado invicto desde 2011 muestra de alguna manera mi dedicación y mi enfoque real para jugar para mi país. Realmente me lo tomo en serio y trato de ofrecer siempre mi mejor juego. Cuanto más ganas, más quieres mantener la racha. Sí, espero poder continuar el sábado también".

Será un duelo con Italia apasionante, con Jannik Sinner enfrente. "Sí, es la tercera vez en poco más de una semana. Creo que será fantástico para los aficionados al tenis y para los aficionados al tenis deportivo italiano y de Serbia, y también aquí en Málaga. Últimamente estamos desarrollando una buena rivalidad. Le tengo muchísimo respeto. Podría decirse que ha estado jugando el tenis de su vida. Vi un poco de individuales y dobles que ganó. Asombroso. Realmente jugó a un alto nivel. Pude ver que estaba muy entusiasmado por jugar para su nación. Fue impresionante cómo dieron la vuelta al 0-1. Obviamente la Copa Davis es una especie de formato y competición que no depende únicamente de ti. Así que ese partido podría decidir un ganador de toda la eliminatoria, pero eso no significa necesariamente que así sea. Sabes, creo que los dos partidos que tuvimos en Torino nos servirán y ayudarán a ambos en nuestra preparación para el sábado. Sé lo que me espera. Sé que tiene mucha confianza y juega, como dije, uno de los mejores tenis que le hemos visto jugar. Yo tampoco estoy jugando mal. Así que creo que será un gran partido", sentenciaba Djokovic.